ديوماندي في طريقه إلى ريال مدريد.. فحص طبي تمهيدا للإعلان الرسمي

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من حسم واحدة من أبرز صفقات فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أصبح الإيفواري الشاب يان ديوماندي على أعتاب الانضمام إلى صفوف الفريق الملكي، عقب التوصل لاتفاق مع نادي لايبزيج الألماني.

ديوماندي يصل مدريد لإجراء الفحص الطبي

ووفقًا لما كشفه الصحفي الإنجليزي جرايم بايلي، فقد منح نادي لايبزيج اللاعب الضوء الأخضر للسفر إلى العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل الخضوع للفحص الطبي، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انتقاله إلى ريال مدريد.

وأضاف التقرير أن إدارة النادي الألماني أبلغت باريس سان جيرمان بخروج اللاعب من سباق المفاوضات، بعد تمسك ديوماندي بإتمام انتقاله إلى النادي الملكي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ريال مدريد يحسم الاتفاق مع لايبزيج

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد نجح في التوصل لاتفاق نهائي مع لايبزيج، بعدما عاد بعرض مالي جديد، عقب رفض العرض الأول الذي بلغت قيمته 90 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كحوافز ومتغيرات.

عقد لمدة 5 سنوات

من جانبه، أكد الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس أن ريال مدريد أنهى بالفعل جميع التفاصيل الخاصة بالشروط الشخصية مع الدولي الإيفواري صاحب الـ19 عامًا، والذي وافق على توقيع عقد طويل الأمد يمتد لخمس سنوات.

وأوضح أن المفاوضات بين الناديين شهدت تطورات سريعة خلال الساعات الماضية، ما قرب الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد الانتهاء من إجراءات الفحص الطبي.

موهبة واعدة في الكرة الأوروبية

ويُعد يان ديوماندي من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، بعدما لفت الأنظار بمستوياته المميزة، وهو ما جعله هدفًا لعدد من كبار أندية القارة، قبل أن ينجح ريال مدريد في حسم السباق لصالحه.

اليوم السابع