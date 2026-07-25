نجوم بلا نادٍ.. محمد صلاح يتصدر قائمة الفرص الذهبية فى سوق الانتقالات

يواصل سوق الانتقالات الصيفية جذب أنظار جماهير كرة القدم حول العالم، ليس فقط بسبب الصفقات المدوية، وإنما أيضًا لوجود عدد من النجوم الكبار الذين لا يرتبطون بأي نادٍ حتى الآن، بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم السابقة. ويمنح هذا الوضع العديد من الأندية فرصة التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات كبيرة دون دفع رسوم انتقال، وهو ما يجعلهم من أبرز الأسماء التي تحظى بالمتابعة خلال فترة الميركاتو.

محمد صلاح وحلم الكبار.. الصفقات المجانية تغزو ميركاتو الصيف

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة اللاعبين الأحرار، بعدما أسدل الستار على مسيرة تاريخية مع ليفربول استمرت تسعة مواسم، نجح خلالها فى ترسيخ اسمه بين أعظم اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي. وخلال تلك الفترة، ساهم محمد صلاح في حصد العديد من البطولات المحلية والقارية، إلى جانب تحقيقه أرقامًا قياسية جعلته أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة.

ومنذ نهاية مشواره مع ليفربول، ارتبط اسم قائد منتخب مصر بعدد من الأندية، كان أبرزها بشكتاش التركي، حيث تحدثت وسائل إعلام تركية عن وجود مفاوضات بين الطرفين. إلا أن الصفقة لم تشهد أي إعلان رسمى حتى الآن، فى ظل استمرار التكهنات حول مستقبل اللاعب وإمكانية انتقاله إلى وجهة جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

ولا يقتصر المشهد على محمد صلاح، إذ يبرز النجم الجزائري رياض محرز ضمن أبرز اللاعبين المتاحين مجانًا، بعد انتهاء رحلته مع الأهلي السعودي، التي استمرت ثلاثة مواسم، بينما يُعد رياض محرز أحد أبرز اللاعبين أصحاب الخبرة على الساحة الدولية، بعدما حقق نجاحات لافتة في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، وهو ما يجعله هدفًا محتملاً لعدة أندية تبحث عن تدعيم صفوفها بلاعب يملك خبرة المنافسة على أعلى المستويات.

وتضم قائمة اللاعبين الأحرار أيضًا عددًا من نجوم الكرة المصرية، يتقدمهم المدافع أحمد حجازي، الذي أنهى تجربته في الدوري السعودي، إلى جانب لاعب الوسط محمد النني، والمهاجم أحمد حسن كوكا، اللذين أصبحا متاحين للانتقال مجانًا بعد نهاية مشواريهما الاحترافيين في الخليج.

وكان محمد النني قد انضم إلى الجزيرة في صيف 2024 بصفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق أرسنال الإنجليزي، وشارك خلال فترته مع الفريق الإماراتي فى 60 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، وتوج بكأس رابطة الإمارات.

وتحظى هذه الأسماء باهتمام متزايد من أندية في أوروبا والشرق الأوسط، فى ظل ما تمتلكه من خبرات دولية وقدرة على تقديم الإضافة الفنية دون تحميل الأندية أعباء مالية كبيرة تتمثل فى رسوم الانتقال، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في سوق يشهد ارتفاعًا ملحوظًا فى قيمة الصفقات.

ومع استمرار فترة الانتقالات الصيفية، تبقى وجهات هؤلاء النجوم مفتوحة على جميع الاحتمالات، في انتظار العروض المناسبة التي تتوافق مع طموحاتهم الرياضية والمالية. وبين مفاوضات لم تُحسم بعد، واهتمام من عدة أندية، يظل محمد صلاح ورياض محرز ورفاقهما في صدارة المشهد، باعتبارهم أبرز الأسماء الحرة التي قد تشكل إضافة كبيرة لأي فريق ينجح في الظفر بخدماتها قبل إغلاق باب الانتقالات.

اليوم السابع