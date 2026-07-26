برشلونة يخشى تكرار سيناريو فاتي بعد إصابة دي يونج

يعيش نادي برشلونة حالة من القلق بشأن تطورات إصابة لاعب وسطه الهولندي فرينكي دي يونج، وسط مخاوف من تكرار السيناريو الذي عانى منه المهاجم أنسو فاتي خلال السنوات الماضية، بسبب اختلاف وجهات النظر حول أفضل طريقة للعلاج.

برشلونة يخشى تكرار سيناريو فاتي

وبحسب صحيفة “سبورت”، فإن برشلونة يدعم حالياً خطة العلاج التحفظي وإعادة تأهيل دي يونج، لكنه يراقب الوضع بحذر خشية اضطراره في نهاية المطاف إلى اللجوء للعملية الجراحية في حال لم تحقق الخطة الحالية النتائج المنتظرة.

ولا يرتبط قلق النادي الكتالوني بطبيعة الإصابة فقط، وإنما بطريقة اتخاذ القرار بشأن مسار العلاج، إذ تشير التقارير إلى وجود اختلاف بين النهج الذي يفضله اللاعب والتوصيات الطبية التي يراها برشلونة الأنسب، وهو ما يعيد إلى الأذهان أزمة أنسو فاتي في عام 2022.

في ذلك الوقت، رفض فاتي الخضوع لعملية جراحية رغم اعتقاد النادي بأنها قد تكون الخيار الأفضل، قبل أن يعود اللاعب إلى الملاعب لاحقاً، لكن الإصابات والانتكاسات المتكررة أثرت على قدرته في استعادة مستواه السابق الذي جعله أحد أبرز المواهب الصاعدة في أكاديمية لاماسيا.

ويخشى برشلونة أن يتكرر الأمر مع دي يونج، بحيث يؤدي تأخر اتخاذ قرار حاسم إلى خسارة المزيد من الوقت، قبل احتمال الحاجة إلى تدخل جراحي في مرحلة لاحقة، ما قد يطيل فترة غيابه عن الملاعب بشكل أكبر.

كما يشعر النادي بالاستياء من الاتحاد الهولندي لكرة القدم والمدرب رونالد كومان، بسبب استمرار مشاركة دي يونج مع المنتخب خلال كأس العالم رغم معاناته من آلام في الركبة، وفقاً للتقارير.

ورغم هذه المخاوف، يدرك برشلونة أن العلاج التحفظي يعد خياراً طبياً معتمداً في مثل هذه الإصابات، وأن العديد من اللاعبين تمكنوا من العودة بنجاح دون الحاجة إلى الجراحة.

ويأمل النادي في أن تسير عملية تعافي قائده بسلاسة، وأن يتجنب المضاعفات التي أثرت على مسيرة فاتي، مع التأكيد على أن كل إصابة لها ظروفها الخاصة ولا يمكن الحكم عليها بالسيناريوهات السابقة.

اليوم السابع