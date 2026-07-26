مصر تفوز على البرازيل 3-0 فى افتتاح مشوار بطولة العالم لناشئات الاسكواش

تغلب منتخب مصر لناشئات الاسكواش، على نظيره منتخب البرازيل، بنتيجة 3-0، في الجولة الأولى بدور المجموعات، ببطولة العالم لناشئي وناشئات الاسكواش 2026، والتي تقام في كندا فى الفترة من 25 إلى 31 يوليو الجاري.

مجموعتي مصر

منافسات الناشئات: مصر، البرازيل، كندا، ونيجيريا.

منافسات الناشئين: مصر، ألمانيا، ونيوزيلندا.

7 ميداليات لمصر بالمنافسات الفردية

وجاءت الميداليات السبعة للبعثة المصرية في المنافسات الفردية كالتالي:

– محمد زكريا: الميدالية الذهبية

– آدم حول: الميدالية الفضية

– رقية سالم: الميدالية الفضية

– مروان عسل: الميدالية البرونزية

– سيف الدين الرفاعي: الميدالية البرونزية

– مليكة تيمور: الميدالية البرونزية

– بارب سامح: الميدالية البرونزية

منتخب الناشئين

1ـ محمد زكريا – 18 عاماً و10 أشهر، المصنف السابع عالمياً

2ـ سيف الدين رفاعي 18 عاماً وشهراً واحداً، المصنف 119 عالمياً

3ـ آدم حول – 17 عاماً و11 شهر، المصنف 60 عالمياً

4ـ مروان عسل – 18 عاماً، المصنف 86 عالمياً

منتخب الناشئات

1ـ مليكة تيمور – 15 عاماً و7 أشهر، المصنفة 151 عالمياً

2ـ رقية سالم – 18 عاماً وشهراً واحداً، المصنفة 57 عالمياً

3ـ بارب سامح – 18 عاماً و11 شهر، المصنفة 133 عالمياً

4ـ حبيبة رزق – 16 عاماً و5 أشهر، المصنفة 278 عالمياً

اليوم السابع