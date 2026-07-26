مصر تفوز على البرازيل 3-0 فى افتتاح مشوار بطولة العالم لناشئات الاسكواش
تغلب منتخب مصر لناشئات الاسكواش، على نظيره منتخب البرازيل، بنتيجة 3-0، في الجولة الأولى بدور المجموعات، ببطولة العالم لناشئي وناشئات الاسكواش 2026، والتي تقام في كندا فى الفترة من 25 إلى 31 يوليو الجاري.
مجموعتي مصر
منافسات الناشئات: مصر، البرازيل، كندا، ونيجيريا.
منافسات الناشئين: مصر، ألمانيا، ونيوزيلندا.
7 ميداليات لمصر بالمنافسات الفردية
وجاءت الميداليات السبعة للبعثة المصرية في المنافسات الفردية كالتالي:
– محمد زكريا: الميدالية الذهبية
– آدم حول: الميدالية الفضية
– رقية سالم: الميدالية الفضية
– مروان عسل: الميدالية البرونزية
– سيف الدين الرفاعي: الميدالية البرونزية
– مليكة تيمور: الميدالية البرونزية
– بارب سامح: الميدالية البرونزية
منتخب الناشئين
1ـ محمد زكريا – 18 عاماً و10 أشهر، المصنف السابع عالمياً
2ـ سيف الدين رفاعي 18 عاماً وشهراً واحداً، المصنف 119 عالمياً
3ـ آدم حول – 17 عاماً و11 شهر، المصنف 60 عالمياً
4ـ مروان عسل – 18 عاماً، المصنف 86 عالمياً
منتخب الناشئات
1ـ مليكة تيمور – 15 عاماً و7 أشهر، المصنفة 151 عالمياً
2ـ رقية سالم – 18 عاماً وشهراً واحداً، المصنفة 57 عالمياً
3ـ بارب سامح – 18 عاماً و11 شهر، المصنفة 133 عالمياً
4ـ حبيبة رزق – 16 عاماً و5 أشهر، المصنفة 278 عالمياً
اليوم السابع