رونالدو ومودريتش ونوير يتصدرون قائمة المعمرين فى الملاعب بعد الأربعين

في الوقت الذي يختار فيه معظم لاعبي كرة القدم الاعتزال قبل بلوغ سن الأربعين، يواصل عدد من النجوم تحدي عامل السن، محافظين على مستوياتهم الفنية ومشاركتهم في المنافسات الاحترافية داخل الملاعب.

وتضم القائمة 10 لاعبين من مختلف الدوريات حول العالم، نجحوا فى الاستمرار بالملاعب رغم تجاوزهم الأربعين، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، والألماني مانويل نوير، إلى جانب عدد من النجوم البرازيليين.

ويتصدر حارس المرمى البرازيلي فابيو (45 عامًا) القائمة، بعدما أصبح صاحب الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة فى تاريخ بطولة كوبا ليبرتادوريس برصيد 116 مباراة، ولا يزال يدافع عن ألوان فلومينينسي.

كما يواصل المهاجم البرازيلي سييل (44 عامًا) اللعب مع فيروفياريو في دوري الدرجة الرابعة البرازيلي، ونجح هذا الموسم في تسجيل 10 أهداف خلال 25 مباراة.

ولاعب الوسط البرازيلي نيني (45 عامًا) يكمل مسيرته الاحترافية مع بوتافوجو-بي بي، في موسمه السابع والعشرين كلاعب محترف، بعدما سجل هذا الموسم 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ولا يزال المدافع البرازيلي تياجو سيلفا (41 عامًا) حاضرًا في الملاعب، حيث عاد إلى فلومينينسي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم، مستفيدًا من خبرة كبيرة اكتسبها خلال مسيرته الأوروبية.

وعلى الصعيد الأوروبي، يواصل كريستيانو رونالدو (41 عامًا) مطاردة حلم الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته، بعدما رفع رصيده إلى 976 هدفًا، كما أعلن أن كأس العالم 2026 ستكون آخر مشاركة له في البطولة العالمية.

أما الكرواتي لوكا مودريتش (40 عامًا)، فيستعد لخوض موسم جديد مع ميلان بعد تجديد عقده حتى صيف 2027، ليواصل مسيرته الحافلة رغم تقدمه في السن.

وانضم المهاجم البرازيلي هالك (40 عامًا) إلى قائمة اللاعبين الذين تجاوزوا الأربعين، بعدما واصل تألقه في الكرة البرازيلية، عقب مسيرة ناجحة مع أتلتيكو مينيرو شهدت تسجيله 140 هدفًا وصناعة 56 آخرين قبل انتقاله إلى فلومينينسي.

ويستمر البوسني إدين دجيكو (40 عامًا) في الملاعب أيضًا، حيث يخوض تجربة جديدة مع شالكه الألماني، بعد مسيرة طويلة مع مانشستر سيتي وروما وإنتر ميلان.

وتضم القائمة كذلك حارس مرمى الرأس الأخضر فوزينيا (40 عامًا)، الذي يحظى بشعبية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الحارس الألماني مانويل نوير (40 عامًا)، الذي جدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2027، ليستمر في الملاعب ويضيف فصلًا جديدًا إلى مسيرته التاريخية.

اليوم السابع