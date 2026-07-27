باريس يشترط مبلغ ضخم للتخلي عن نجمه لصالح ليفربول

حدد نادي باريس سان جيرمان، الأحد، مبلغ 170 مليون يورو للتخلي عن جناحه الفرنسي برادلي باركولا خلال فترة الانتقالات الصيفية، وسط اهتمام من ليفربول بالتعاقد معه.

وذكر تقرير لشبكة RMC Sports أن “اللاعب رفض عرضًا لتجديد عقده قبل ثلاثة أشهر، لتتوقف المفاوضات بين الطرفين في الوقت الحالي.

وأشار التقرير إلى أن “باريس سان جيرمان لا يمانع بيع اللاعب هذا الصيف، لكنه يشترط الحصول على عرض مالي كبير، في حين يسعى ليفربول إلى خفض القيمة المطلوبة إذا تقدم بعرض رسمي”.

موقف انريكي

وأكد مدرب الفريق لويس إنريكي تمسكه بالإبقاء على اللاعبين الملتزمين بمشروع النادي، مشددًا على أن المشاركة الأساسية لن تكون مضمونة لأي لاعب.

صدى البلد