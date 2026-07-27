محمد عامر يضمن أول ميدالية لمصر ببطولة العالم للكبار فى سلاح السيف

ضمن محمد عامر أولى ميداليات البعثة المصرية ببطولة العالم للكبار، وذلك ضمن منافسات سلاح السيف، في بطولة العالم للسلاح التي تستضيفها هونج كونج في الفترة من 24 حتى 30 يوليو الجاري

محمد عامر يهزم لاعب المجر فى ربع النهائي

وضمن عامر الميدالية بعد تأهله لنصف النهائي عقب فوزه في ربع النهائي على لاعب المجر أرون زلاجي بنتيجة 15-13.

وكان عامر قد افتتح مشواره في البطولة من دور المجموعات بتحقيق ٤ انتصارات وخسارتين، ثم فاز في دور ال 128 التمهيدي على لاعب سنغافورة بنتيجة 15-4، وبعدها حقق الفوز في دور ال 64 التمهيدي على لاعب أذربيجان بنتيجة 15-13.

وبدأ عامر مشواره في الأدوار الرئيسية محققا الفوز على لاعب المجر رابب كريستان بنتيجة 15-11، ثم تغلب في دور ال 32 على لاعب كوريا هيجون هوانج بنتيجة 15-5، وفي دور ال 16 حقق الفوز على لاعب إيران علي باكدمان بنتيجة 15-6.

واستمر عامر في الانتصارات ليضمن ميدالية عقب فوزه على المجري أرون زلاجي بنتيجة 15-14 في دور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي عامر مع لاعب كوريا جيونجدونج دو في نصف النهائي في تمام الساعة الثانية وعشر دقايق ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويمثل منتخب سلاح السيف في منافسات الرجال كل من زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، أحمد هشام، فيما يمثل منتخب السيدات كل من نجوى نوفل، العنود حجازي، ريناد الدكش.

ويتولى أندريا كوستا القيادة الفنية لمنتخب سلاح السيف.

ويرأس بعثة منتخب مصر الكابتن طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ويرافقه الدكتور أيمن غنيم مدير منتخبات السلاح في الاتحاد المصري كمدير إداري للبعثة، والدكتور مجدي الصباغ طبيبًا للبعثة، إلى جانب الدكتور أحمد عبدالغني والدكتورة غادة عاطف للعلاج الطبيعي.

كما يرافق البعثة الدكتور أحمد سمير نائب رئيس الاتحاد المصري بدعوة من الاتحاد الدولى لحضور اجتماعات لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للسلاح بصفته رئيساً للجنة العليا للحكام بالاتحاد الإفريقي وايضاً حضور اجتماعات ال safe sport للجنة الأولمبية الدولية المقامة على هامش بطولة العالم

اليوم السابع