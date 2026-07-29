ريال مدريد يعلن عن ثالث ودياته أمام شالكة يوم 16 أغسطس

أعلن نادي ريال مدريد، رسميًا، خوض مباراة ودية جديدة ضمن استعداداته لانطلاق منافسات موسم 2026/2027، حيث يواصل الفريق تحضيراته بقيادة المدير الفني جوزيه مورينيو.

الريال يواجه شالكة وديًا 16 أغسطس

واستهل الفريق الملكي برنامجه الإعدادي بخوض مباراتين وديتين أمام ألكوركون وليجانيس، وحقق الفوز في اللقاء الأخير على ليجانيس بنتيجة 4-1، مواصلًا نتائجه الإيجابية قبل انطلاق الموسم.

وأوضح ريال مدريد، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أنه سيواجه فريق شالكه الألماني يوم الأحد 16 أغسطس على ملعب فيلتينس أرينا، في مباراة ودية تقام احتفالًا بالذكرى الخامسة والعشرين لافتتاح الملعب.

ويمتلك ريال مدريد سجلًا مميزًا على ملعب فيلتينس أرينا، إذ سبق أن واجه شالكه عليه مرتين في دوري أبطال أوروبا، الأولى في ذهاب دور الـ16 من نسخة 2013/2014، وحقق خلالها فوزًا كبيرًا بنتيجة 6-1، بينما جاءت المواجهة الثانية في الدور ذاته من نسخة 2014/2015، وانتهت بانتصار الفريق الإسباني بهدفين دون رد.

وتأتي مواجهة شالكه ضمن سلسلة من المباريات الودية التي يخوضها ريال مدريد استعدادًا للموسم الجديد، إذ تنتظره أيضًا مواجهات أمام فيورنتينا الإيطالي، وديبورتيفو لاكورونيا، وفيرينتسفاروشي المجري، قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة إسبانيول يوم 22 أغسطس.

اليوم السابع