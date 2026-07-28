مانشستر سيتي يحدد ثمن التخلي عن رودري

أفادت تقارير بأن نادي مانشستر سيتي قد حدد ثمن التخلي عن خدمات نجمه رودري، في ضوء اهتمام ريال مدريد بضم أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2026، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.وكشفت صحيفة “Mundo Deportivo”الإسبانية، أن رودري، البالغ من العمر 30 عاما، اتفق بالفعل مع فريق ريال مدريد، وأبدى استعداده لقبول أجر أقل مما يحصل عليه في مانشستر سيتي.وأشارت الصحيفة أن النجم الإسباني سيوقع مع ريال مدريد حتى عام 2030، لكن المحادثات بين الناديين لم تبدأ بعد، ومن المرتقب أن يطلب مانشستر سيتي 80 مليون يورو من ريال مدريد.

روسيا اليوم