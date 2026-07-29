تفاصيل اجتماع محمد صلاح ووكيله بعد توقف مفاوضات بشكتاش

كشفت تقارير إعلامية تركية عن كواليس الاجتماع الذي جمع بين محمد صلاح قائد منتخب مصر ورامي عباس وكيل أعماله عقب توقف المفاوضات مع نادي بشكتاش التركي بصفة مؤقتة.

عرض بشكتاش الأقوى.. ومحمد صلاح يحسم موقفه خلال أيام

وتتواصل حالة الترقب داخل نادي بشكتاش التركي بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، في ظل استمرار المفاوضات بين الطرفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن إتمام الصفقة.

وتضع إدارة بشكتاش قائد منتخب مصر على رأس أولوياتها لتدعيم الخط الهجومي، إلا أن المفاوضات لا تزال تواجه بعض العقبات، أبرزها المطالب المالية المرتبطة بالصفقة، والتي عطلت الوصول إلى اتفاق خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما كشفه الصحفي التركي الموثوق ياجيز سابونجو أوغلو، فقد عقد رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، اجتماعًا مع اللاعب خلال الساعات الماضية، تم خلاله استعراض جميع العروض الرسمية المقدمة إليه من عدة أندية عالمية، تمهيدًا لحسم وجهته المقبلة.

وأوضح سابونجو أوغلو أن عرض بشكتاش يتفوق من الناحية المالية على بقية العروض المطروحة أمام اللاعب، وهو ما يجعله في صدارة الخيارات المطروحة على طاولة محمد صلاح حتى الآن.

وأشار الصحفي التركي إلى أن النجم المصري لم يغلق باب الانتقال إلى بشكتاش، كما لم يمنح موافقته النهائية بعد، مؤكدًا أن اللاعب ووكيله سيحسمان القرار خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد دراسة جميع التفاصيل المتعلقة بالعروض المقدمة.

وفي الوقت نفسه، لا تخفي إدارة بشكتاش انزعاجها من بعض المطالب المالية التي طرحها رامي عباس خلال المفاوضات، وفي مقدمتها قيمة العمولة المطلوبة لإتمام الصفقة، وهو ما تسبب في تباطؤ سير المحادثات بين الجانبين.

ووفقًا للتقارير التركية، فإن العرض النهائي الذي قدمه بشكتاش يتضمن توقيع محمد صلاح على عقد يمتد لموسمين، مقابل راتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو أخرى في صورة مكافآت مرتبطة بالأداء والإنجازات.

ويترقب مسؤولو بشكتاش رد محمد صلاح النهائي خلال الأيام المقبلة، وسط تفاؤل داخل النادي بإمكانية إتمام الصفقة، خاصة أن العرض المقدم يُعد الأقوى بين العروض التي تلقاها اللاعب، في وقت يبقى فيه القرار الأخير بيد قائد منتخب مصر ووكيل أعماله.

اليوم السابع