بنزيما يفاجئ زوجته الجزائرية لينا خضري بتصريح مثير

فاجأ الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الهلال السعودي لكرة القدم، زوجته الممثلة الفرنسية الجزائرية لينا خضري، بتصريحات مثيرة في الساعات القليلة الماضية.

وكشف بنزيما عن رغبته في خوض تجربة التمثيل إلى جانب زوجته، لينا خضري.

وخلال مقابلة تلفزيونية، سُئل بنزيما عن الفنان الذي يتمنى الوقوف أمامه في عمل سينمائي، ليجيب دون تردد: “لينا خضري”، قبل أن يوجه إليها تحية خاصة، مؤكدا أنها ستكون خياره الأول إذا قرر دخول عالم التمثيل.

كما تطرق بنزيما إلى حياته الشخصية، مؤكدا ارتباطه الكبير بمدينة برون الفرنسية، إضافة إلى حبه للجزائر التي يحرص على زيارتها كلما سنحت له الفرصة، إلى جانب شغفه بموسيقى الراب التي تعد من أبرز هواياته خارج المستطيل الأخضر.

وكان كريم بنزيما ولينا خضري قد أعلنا علاقتهما رسميا خلال ظهورهما معا في مهرجان كان السينمائي عام 2025، قبل أن يتزوجا بعد ذلك بأسابيع.

روسيا اليوم