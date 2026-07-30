نمو استثنائي في عمر الـ18 عاما .. أطول موهبة صاعدة في عالم كرة السلة

أصبح لاعب كرة السلة الأسترالي جونغكوتش ماش أحد أبرز المواهب الصاعدة بفضل طوله الاستثنائي الذي يبلغ 2.29 متر وهو في الثامنة عشرة من عمره، مع استمرار نموه البدني.

ويلعب ماش، المنحدر من أصول جنوب سودانية، ضمن فريق مركز التميز في دوري NBL1 East الأسترالي، حيث بدأ يلفت اهتمام العديد من الجامعات الأمريكية وكشافي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

ويحلم اللاعب الشاب بالسير على خطى نجمه المفضل الفرنسي فيكتور ويمبانياما، إذ يطمح إلى اللعب يوما ما في الدوري الأمريكي إلى جانبه.

وخلال موسم 2025، شارك ماش في 16 مباراة، سجل خلالها متوسط 2.7 نقطة و3.2 متابعة وصدة واحدة في المباراة، مع نسبة نجاح في التصويب بلغت 70%، رغم مشاركاته المحدودة التي لم تتجاوز 10 دقائق في اللقاء الواحد.

وتلقى العملاق الأسترالي عروضا من عدة جامعات أمريكية، أبرزها لويزيانا ستيت وكولورادو وسانتا كلارا، كما يحظى بمتابعة من كشافي أندية أخرى، في ظل التوقعات بإمكانية تطوره ليصبح أحد أبرز المواهب في السنوات المقبلة.

وخضع ماش خلال الفترة الأخيرة لبرنامج غذائي مكثف لزيادة كتلته العضلية، بعدما ارتفع وزنه من 73 كيلوغراما إلى 91 كيلوغراما، بهدف تحسين جاهزيته البدنية لمنافسات المستوى العالي.

وأثار اللاعب ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع له وهو يسجل “دانكات” بسهولة خلال التدريبات، ما دفع الجماهير إلى وصفه بـ”الشفرة الغش” (Cheat Code)، بينما شبهه آخرون بنسخة أطول من نجم أوكلاهوما سيتي تشيت هولمغرين.

من جانبه، أكد مدربه روبي ماكينلاي أن موهبة ماش وحدها لا تكفي، مشيدا في الوقت نفسه بعقليته الاحترافية واستعداده الدائم للتطور، مشيرا إلى أن اللاعب يدرك حجم العمل المطلوب لتحقيق حلمه بالوصول إلى دوري الـNBA.

المصدر: RT