إطلاق مبادرة “المهر النبوي” لتيسير الزواج قريبا

أعلن الباحث في الفكر الإسلامي الدكتور محمد صبحي العايدي عن قرب إطلاق مبادرة وطنية بعنوان “المهر النبوي”، والتي تهدف إلى الإسهام في تعزيز ثقافة تيسير الزواج، وترسيخ القيم الإسلامية والاجتماعية التي تشجع على بناء الأسرة وتخفيف الأعباء عن الشباب، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي في الأردن.

وأوضح العايدي أن المبادرة تأتي استجابةً لما تشهده المجتمعات من ارتفاع في تكاليف الزواج، وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية، مؤكدًا أن المبادرة تنطلق من رؤية تقوم على التوعية المجتمعية والشراكة مع مختلف الفعاليات الوطنية والعشائرية والدينية.

وبيّن أن التفاصيل الكاملة للمبادرة، ومحاورها، وآليات تنفيذها، والجهات المشاركة فيها، ستُعلن خلال مؤتمر صحفي يُعقد في العاشر من آب المقبل، بحضور عدد من الشخصيات الوطنية والاجتماعية، حيث سيتم الكشف عن برامج المبادرة وأهدافها وخطتها التنفيذية.

وكالة عمون الإخبارية