إيهاب فهمى بعد توليه البيت الفنى للمسرح: أتمنى أن أقدم ما يستحقه المصريون

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، قراراً بتكليف الفنان والمخرج إيهاب فهمي برئاسة البيت الفني للمسرح. وجاء هذا القرار في إطار خطة وزارة الثقافة لدعم المؤسسات الفنية، وتعزيز دورها في تقديم أعمال مسرحية تليق بتاريخ المسرح المصري العريق.

وفي أول تصريح له عقب توليه المنصب، أعرب إيهاب فهمي عن سعادته واعتزازه بهذه الثقة الغالية، مؤكداً أنها تمثل له “تكليفاً أكثر منها تشريفاً”.

تصريحات إيهاب فهمى

وقال إيهاب في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”: “أتمنى أن أقدم ما يستحقه الشعب المصري، وأن أستكمل مسيرة زملائي، وأن أكون عند ثقة من رشحني لهذا المنصب”.

وأضاف أن رئاسة البيت الفني للمسرح ليست مجرد منصب، بل هي “مسؤولية كبيرة” يضع نصب عينيه من خلالها الارتقاء بالحركة المسرحية وتقديم عروض تليق بالجمهور المصري وقد لاقى هذا القرار ترحيباً واسعاً من الوسط الفني والمسرحي، الذين أعربوا عن تمنياتهم له بدوام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

يأتي هذا التكليف بعد مسيرة حافلة جمعت بين الخبرة الفنية والإدارية، إذ يمتلك فهمي رصيداً كبيراً من العمل في المؤسسات الثقافية المصرية. فقد شغل منصب مدير فرقة المسرح الكوميدي، ثم مديراً للمسرح القومي، كما تولى رئاسة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. إضافة إلى ذلك، يشغل الفنان إيهاب فهمي منصب وكيل نقابة المهن التمثيلية، مما يعزز من تواصله المباشر مع الفنانين والعاملين في المجال أما على الصعيد الفني، فيُعد إيهاب فهمي واحداً من الوجوه البارزة في الدراما والسينما المصرية.

اليوم السابع