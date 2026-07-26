نرمين الفقى تستمع بأجواء الساحل وتتألق بصور على البحر

تستمتع النجمة نرمين الفقى بأجواء الساحل و الصيف، ونشرت فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام وهى تتألق في أكثر من صورة على البحر مع صديقاتها، وحازت صورها على إعجاب محبيها.

واحتفلت نرمين الفقي، بعيد ميلادها يوم 21 يونيو 2026، و ولدت بمدينة الإسكندرية. وانطلقت في عالم الفن من بوابة الإعلانات في بداية التسعينيات، قبل أن تخوض تجربة التمثيل التلفزيوني والمسرحي والسينمائي، وتؤدي أدوار البطولة في العديد من الأعمال التي نالت بها جوائز التميز وأفضل ممثلة، لتظل حاضرة في المشهد الفني المصري لأكثر من ثلاثين عاماً. ، لتكون واحدة من الوجوه النسائية البارزة في الدراما المصرية عبر ثلاثة عقود.

البداية الفنية

بدأت مشوارها الفني في بداية التسعينيات، عبر بوابة الإعلانات التجارية كممثلة إعلان، قبل أن تنتقل إلى مجال التمثيل التلفزيوني والمسرحي والسينمائي، حيث أدت أدوار البطولة في العديد من الأعمال التي لاقت صدى لدى الجمهور.

أبرز الأعمال التلفزيونية

شاركت نرمين الفقي في عشرات المسلسلات التلفزيونية على مدى مسيرتها، من أبرزها: “السيرة الهلالية” (1997)، “رد قلبي” (1998)، “أحلام العمر” (2000)، “حمام بشتك” و”شربات” (2002)، “ألف ليلة وليلة: سالم وغانم” (2005)، “عرب لندن” (2008)، “الإمام الغزالي” (2012)، “أبو هيبة في جبل الحلال” (2014)، سلسلة “أبو العروسة” (2017-2022)، “ضل راجل” و”النمر” (2021)، و”بعد النهاية” (2024).

الأعمال السينمائي

امتد حضورها إلى السينما، حيث شاركت في أفلام منها: “من القاهرة إلى الزقازيق” (1997)، “اللقاء الثاني” (1998)، “فل الفل” و”الكاشي ماشي” (2000)، “الأستاذ عبدالعظيم” (2001)، “دكتور سيلكون” (2009)، و”تحت الترابيزة” (2016).

المسرح والفوازير والإذاعة

شاركت أيضاً في أعمال مسرحية منها “دستور يا أسيادنا” (1995) و”أنا ومراتي ومونيكا” (1998)، وفي فوازير “النص الحلو” (1997)، إضافة إلى مسلسل إذاعي بعنوان “لحن بتلو” (2018).

اليوم السابع