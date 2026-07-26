من السندريلا للهضبة والكينج والقيصر.. 10 مطربين تغزلوا فى البنات

استطاع الهضبة عمرو دياب أن يقدم توليفة مختلفة من أغنياته فى البوم “حبيتك” الذى طرحه مؤخراً، وحاز على إعجاب الجمهور من حيث الكلمات والألحان واداء النجم عمرو دياب الذى يحافظ عليه منذ بدايته.

عمرو دياب يغني “لولا البنات”

غني الهضبة عمرو دياب خلال البوم “حبيتك” للبنات حيث قدم اغنية بعنوان “لولا البنات” من كلمات مصطفى البرنس، والحان عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، لتحزو باهتمام الجنس اللطيف، وهذه ليست المرة الأولى التى يغني فيها المطرب للنساء فقد سبقه الكثير الذين تغنوا باسم البنات.

سعاد حسني تغني البنات الطف الكائنات

ظهرت سعاد حسني في عرض استعراضي من خلال مسلسل “هو وهي” بأغنية “البنات البنات ألطف الكائنات” والتي تستعرض من خلالها قدرة البنات على منافسة الجنس الأخر في خدمة الوطن، وهي من كلمات صلاح جاهين، ألحان كمال الطويل وعمار الشريعي.

الكينج محمد منير

غني المكينج محمد منير للبنات وتعزل فى الجنس اللطيف من خلال أغنيته الشهيرة “في عشق البنات”، وهي فلكلور شعبي من حيث الكلمات والألحان وتوزيع محمد مصطفي.

كاظم الساهر يغني البنية

قدم اللقيصر كاظم الساهر أغنية بعنوان “ألبنية” والتى تغني فيها لابنتها لصغيرة وحنيتها ودلعها، وقدم الأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع هشام نياز.

نانسي عجرم تغني يا بنات

غنت نانسي عجرم أغنية “يا بنات” من كلمات نبيل خلف، وألحان وليد سعد، والتي كانت تظهر حنية البنات في بيوتهن، وأهمية وجودهن في البيت.

مدحت صالح ووعفاف راضي يغنيات أحلي بنوتة

غنى النجم مدحت صالح والنجمة عفاف راضي أغنية “أحلى بنوتة”، خلال عرض مسلسل “أبو العروسة” والتى ترصد تعب الأم والأب في تربية البنات والحنية التي تظهر عليهم عند مشاهدة الطفل لأول مرة بعد ولادته، وهى من كلمات نادر عبد الله وألحان وتوزيع خالد عز.

صباح غنت “امورتى الحلوة” و”حبيبة أمها”

غنت الفنانة الراحل صباح أغنية بعنوان “حبيبة أمها” من كلمات حسين السيد وألحان فريد الأطرش، كما غنت أغنية بعنوان “امورتى الحلوة” والتى تعاونت فيها مع حسين السيد من خلال الكلمات، وألحان بليغ حمدي.

محمود الليثي يغني “سوق البنات”

غني المطرب الشعبي محمود الليثي أغنية “سوق البنات” والتى تغزل فيها فى الجنس اللطيف، وقدم الأغنية ضمن أحداث فيلم “شارع الهرم” وهي من كلمات وليد رياض وألحان ابراهيم مسعود وتوزيع حمادة سمير.

المطربة عزيزة تغنى دلع البنوتة

غنت المطربة عزيزة أغنية “دلع البنوتة” وهي تر مسلسل “دلع بنات” والتي كانت تهدف إلى أهمية معاملة الفتيات بموجب تصريح الجنس الناعم فهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد.

اليوم السابع