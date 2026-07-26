نسمة محجوب تغنى من الحان هانى شنودة بحفلها بالأوبرا 1 أغسطس

تستعد الفنانة نسمة محجوب بمجموعة من المفاجآت في حفلها الغنائي على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، الذي يقام 1 أغسطس المقبل.

وتغني نسمة خلال الحفل، ولأول مرة مجموعة من أغنياتها الجديدة قبل طرحها خلال موسم الصيف والتي تشمل عددا من الشراكات الفنية الجديدة التي تستعد للكشف عنها خلال الفترة المقبلة، حيث تقوم حاليا بالتجهيز لتصوير فيديو كليب لعدد منها.

كما تخصص نسمة محجوب جزءًا من برنامج الحفل للاحتفاء بإرث الموسيقار الراحل هاني شنودة، من خلال تقديم مجموعة من الأغنيات التي تحمل ألحانه، تكريمًا لذكراه ولمشواره الذي ترك بصمة ممتدة في الموسيقى المصرية الحديثة.

ويجمع برنامج الحفل بين الأغنيات الجديدة وعدد من أشهر أعمال نسمة التي ارتبط بها جمهورها، في ليلة تعكس تنوعها الموسيقي وقدرتها على التنقل بين الألوان العربية والغربية بأسلوبها الخاص.

وتأتي مشاركة نسمة محجوب ضمن موسم حفلات صيف 2026 بدار الأوبرا المصرية، الذي يشهد مشاركة عدد من أبرز نجوم الغناء والموسيقى، من بينهم علي الحجار، ومدحت صالح، وشريف منير.

اليوم السابع