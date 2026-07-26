سيد عبد الكريم.. “المعلم” الذى جمع بين الدكتوراه فى الزراعة والفن

تحل اليوم الأحد 26 يوليو، يستحضر الوسط الفني والجمهور المصري أحد أبرز الحالات الاستثنائية في تاريخ الدراما التلفزيونية، إنه الفنان الدكتور سيد عبد الكريم، صاحب الشخصية الفريدة التي جمعت بين الأستاذية الجامعية وموهبة التمثيل الاستثنائية.”أستاذ بدرجة فنان وفنان بدرجة أستاذ”الراحل، الذي يحمل اسمه الكامل السيد حلمي عبد الكريم، ولد في مدينة الإسكندرية في 26 يوليو 1936. كان في الأساس عالماً وأستاذاً جامعياً متخصصاً في علم مقاومة الآفات بكلية الزراعة، وحاصلاً على درجة الدكتوراه في الزراعة.

هذا التفوق الأكاديمي لم يمنعه من خوض غمار الفن، بل جعله حالة نادرة، حيث كان زملاؤه في الجامعة يعتبرونه “أستاذاً بدرجة فنان”، بينما تعامل معه الوسط الفني باعتباره “فناناً بدرجة أستاذ”

رحلة بدأت من المدرسة

بدأت رحلته الفنية باكراً في مدرسة رياض باشا الابتدائية بالإسكندرية، حيث كان عضواً بارزاً في فريق التمثيل، وعُرف بين أصدقائه بخفة ظله وتميزه، حتى أطلقوا عليه لقب “كيمو”. واستمر شغفه بالتمثيل خلال المرحلة الجامعية، ليصبح أحد نجوم مسرح الجامعة تمثيلاً وإخراجاً.رفض والدي وبداية “عربجي”

على الرغم من الموهبة الفطرية، إلا أن والده كان يعارض احترافه الفن، مفضلاً له مهنة مرموقة ذات مكانة اجتماعية. استجاب سيد عبد الكريم لرغبة والده وعمل مدرساً جامعياً، لكن الفن ظل يجذبه. وكانت المفاجأة الكبرى حين غامر وجسّد شخصية “عربجي” في أول مسلسلاته التلفزيونية “النصيب”، وهي شخصية بعيدة كل البعد عن طبيعة عمله الأكاديمي. ومع إتقانه للدور، توالت عليه الأعمال الفنية واحداً تلو الآخر.”المعلم زينهم”.. أيقونة لا تُنسى

تخصص الراحل في تقديم الدراما التلفزيونية، حيث وصلت أعماله لأكثر من 70 عملاً，برع في تجسيد أدوار “المعلم” والرجل الشعبي البسيط. ويبقى مسلسل “ليالي الحلمية” أبرز محطاته الفنية على الإطلاق، حيث جسّد من خلاله شخصية “المعلم زينهم السماحي” التي اشتهر بها ولازمت اسمه. كما شارك في أعمال درامية ناجحة أخرى مثل “راس القط”، و”جمهورية زفتى”، و”زيزنيا”، و”خالتي صفية والدير”، و”امرأة من زمن الحب”، و”أميرة في عابدين”. وفي السينما، كان له حضور مميز فيلم “المهاجر” للمخرج يوسف شاهين، وفيلم “كتيبة الإعدام” مع الفنان نور الشريف.رحيل “المعلم”

وبعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من أربعة عقود， توفي الفنان سيد عبد الكريم في 31 مارس 2012 عن عمر يناهز 76 عاماً، إثر أزمة قلبية حادة، تاركاً خلفه إرثاً فنياً غنياً وشخصية خالدة في وجدان المشاهد المصري.

اليوم السابع