أمير طعيمة : التعاون مع عمرو دياب فرحة خاصة والعالم الله كانت انطلاقتى معه

أعرب الشاعر أمير طعيمة عن سعادته بالتعاون مع الفنان عمرو دياب في ألبومه الجديد حبيتك بأغنيتين هما حبيتك وانا معاك.

وقال طعيمة “لليوم السابع “إن التعاون مع عمرو دياب يظل دائما له فرحة خاصة ومكانة خاصة في قلبه، مشيرا إلى أنه يفتخر بأن عمره الفني بدأ على يدي عمرو دياب حين كتب له أغنية العالم الله التي كانت نقطة انطلاقته في عالم الموسيقى عام 2000.

كما قدم التهنئة لعمرو دياب على ألبومه الجديد واستمرار نجاحه، مؤكدا أنه شاهد عيان على المجهود الكبير الذي يبذله الهضبة لإسعاد جمهوره باختيارات مميزة.

يذكر أن ألبوم حبيتك هو أحدث ألبومات عمرو دياب ويشهد تعاونات مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين

عمرو دياب يتصدر تريند «إكس» بعد طرح ألبومه الجديد حبيتك

تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع إكس بعد دقائق من طرح ألبومه الجديد حبيتك. وتصدر هاشتاج «عمرو دياب لولا البنات» تريند إكس في إشارة للأغنية الافتتاحية للألبوم، والتى تحمل اسم «لولا البنات».

وطرح النجم الكبير عمرو دياب أحدث ألبوماته «حبيتِك»، وذلك عبر منصات الموسيقى المختلفة وقناته على يوتيوب بالتعاون مع سوني ميوزيك. الألبوم يعد السادس والثلاثين في مسيرة الهضبة الممتدة لأربعين عامًا تربع خلالها على عرش الأغنية العربية، كأكثر مطرب عربي استماعًا في العصر الحديث.

ويضم الألبوم 12 أغنية تعاون فيها الهضبة مع نخبة من الشعراء وهم: أيمن بهجت قمر ، تامر حسين، مصطفى حدوتة، روزام، أمير طعيمة، مصطفى البرنس، منة القيعي. ومن الملحنين عمرو مصطفى، محمد يحيى، إيهاب عبد الواحد، نادو نور، وأدهم بهجت قمر. والموزعين أحمد ابراهيم، عادل حقي، وأسامة الهندي.

أما هندسة صوت جميع أغنيات الألبوم وميكساج وماستر أمير محروس، تسجيل صوتي شيري شكري وأسامة الهندي، وتصوير فوتوغرافي الغلاف والأغاني كريم نور.

اليوم السابع