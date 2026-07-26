نتفليكس تدرس سحب المسلسل الوثائقى الجديد للمطرب مايكل جاكسون.. اعرف التفاصيل

كشفت مجلة فارايتي، عن تقارير افادت بأن المنصة الأمريكية نتفليكس كادت تسحب مسلسلها الوثائقي الأخير ” Michael Jackson: The Verdict” الذي يسرد تفاصيل جديدة في حياة ملك البوب مايكل جاكسون قبل أسبوع من عرضه خوفًا من ردود فعل سلبية.

ووفقاً للتقرير يعيد المسلسل الوثائقي، المكون من ثلاثة أجزاء، النظر في محاكمة جاكسون الجنائية عام 2005، والتي بريْ فيها نجم البوب من جميع التهم، بما في ذلك التحرش بالأطفال، وقد عرض المسلسل في النهاية كما هو مخطط له، حيث بدأ عرضه في 3 يونيو.

وقال مصدر لمجلة فارايتي: “كان من المحرج جدًا سحب المسلسل بعد طرح الإعلان الترويجي، كان سيثير ضجة كبيرة، وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، : “أن مسؤولين في المنصة تراجعوا عن المشروع، وفكروا في إلغائه بعد الإعلان عنه بأيامٍ قليلة قبل موعد عرضه، وذلك خشيةً من ردود فعلٍ سلبية من ورثة جاكسون، المعروفين بميلهم إلى التقاضي، كما زاد من قلق المنصة رد فعل معجبي جاكسون، المعروفين بدعمهم القوي للمغني الراحل.

اليوم السابع