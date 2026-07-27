21 عاما على فيلم حرب أطاليا.. سبب وصول الشرطة مكان التصوير

يمر اليوم الاثنين، 21 عاما على فيلم “حرب أطاليا”، حيث عرض لأول مرة في 27 يوليو 2005، والفيلم من بطولة أحمد السقا ونيللى كريم وخالد صالح ورزان مغربى ومجدى كامل من تأليف حازم الحديدى وإخراج أحمد صالح.

وصول الشرطة للفندق بسبب طبخ مجدى كامل

وقال النجم أحمد السقا إن الفنان مجدي كامل جلب لهم الشرطة الإيطالية في فندق إقامتهم في أثناء تواجدهم هناك لتصوير فيلم حرب أطاليا

وأضاف السقا، خلال لقاءه في برنامج صاحبة السعادة، للنجمة إسعاد يونس: “مجدي كامل جابلنا البوليس في الفندق في إيطاليا عشان كان بيعمل صنية صيادية في غرفته بالفندق مستخدما مكواة الشعر ما أدى لإطلاق إنذار الحريق بالفندق مجدي كامل دخل في شجار مع أحد ضباط الشرطة الإيطالية، وتدخل الفنان الراحل خالد صالح ليحل الخلاف بينهما، والطريف في الأمر أن لا أحد من الطرفين كان يفهم لغة الآخر”.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول “ياسين” الذى يعمل فى مكتب محاماة شهير والذى يبذل كل مجهوده لكشف الفساد وبعض العمليات المريبة والمثيرة للشكوك فى المكتب.

فيخسر ياسين مستقبله المهنى بشكل نهائى ويطرده رئيسه من العمل بل ويتسبب فى إيقافه تماما عن ممارسة المهنة، وذلك من خلال شبكة علاقاته الواسعة وإعلان نشر فى الصحف يدمر سمعة ياسين كمحام.

وتتصاعد الأحداث عندما يتم خطف خطيبته والتى تعمل كمدربة الإيروبيك مما يجعله يبدأ رحلة البحث عنها خاصة بعدما يعرف أنه قد تم تسفيرها إلى إيطاليا.

اليوم السابع