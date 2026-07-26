تامر حسنى: الأهم من تصدرى المركز الأول فى مصر وعربياً هو رد الفعل المحترم

تحوّلت أحدث أغاني تامر حسني إلى أنغام تتردد على حناجر آلاف المعجبين الذين علت أصواتهم بها في حفلاته الحية، في مشهدٍ يختصر سرعة وصول الألبوم إلى القلوب، بعد أيام قليلة على الطرح الحصري لألبوم “مش هتكرر” عبر منصة أنغامي.

وشهدت الحفلات الأولى التي أعقبت إطلاق الألبوم تفاعل الجمهور وترديده عدداً من الأغاني الجديدة، فيما يتوفر الألبوم حصرياً عبر منصة أنغامي منذ إطلاقه ولمدة أسبوعين. ومع أن هذه الحفلات تندرج ضمن جولة تامر حسني الخاصة ولا ترتبط بمنصة أنغامي، فإن تجاوب الجمهور يعكس سرعة وصول الأغاني الألبوم الجديد إلى المستمعين.

وحقّق الإطلاق أحد أقوى الأداءات المبكرة لإصدار حصري على “أنغامي”، إذ بلغ محطات عدة خلال أيام من انطلاقه.

وتصدّر ألبوم “مش هتكرر” توب الأغاني على أنغامي في 16 بلدًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكما تصدر قمة توب أنغامي لأكثر الأغاني استماعًا للمنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مسجّلاً نمواً لافتاً في نشاط الاستماع عبر المنصة.

أداء الألبوم في أول أيامه على منصة أنغامي

● المركز الأول على أنغامي في 16 بلدًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

● المرتبة الأولى في قائمة توب أنغامي لأكثر الأغاني استماعًا في المنطقة

● نمو في الاستماع بنسبة 1460% عقب الإطلاق

● 5 ملايين استماع خلال الساعات الـ24 الأولى

● أكثر من 10 ملايين استماع إجمالي في 3 أيام (حتى 25 يوليو)

● مصر تسجل أعلى عدد من مستمعي “أنغامي” النشطين منذ أكثر من عامين في يوم إطلاق الألبوم

قال تامر حسني: “كفنان، لا شيء يضاهي متعة سماع الناس يرددون أغنيات ألبوم ‘مش هتكرر’ من نفس يوم إصدار الألبوم في الخقيقه أمرٌ مميز للغاية. و الاهم من تصدري المركز الأول في مصر وعربياً هو رد الفعل المحترم من الجماهير في مصر و الوطن العربي كله و اشاداتهم بأنه البوم متعوب فيه و راقي و يحترم ذوق المتلقي وأنا ممتن لكل من استمع إلى أغنياتي على منصة أنغامي، وشاركها، وجعلها جزءًا من موسيقاه.”

ويأتي هذا الإطلاق امتداداً لتعاون أنغامي مع نخبة من الفنانين العرب عبر إصدارات حصرية للألبومات، بما يتيح للمعجبين الوصول أولاً إلى الأغاني الجديدة، ويدعم الفنانين بحملات إطلاق مخصصة تهدف إلى تحقيق أوسع انتشار وأعلى تفاعل منذ اليوم الأول.

وقالت سلام كميد، رئيسة قسم الموسيقى في أنغامي: “في جوهر الإطلاق الحصري في جوهره صناعةٌ للحظةٍ مميزة يجتمع من حولها الجمهور، وهدفنا بدعم الفنانين ومساعدتهم على إطلاق أعمالهم بأسلوب يجمع المعجبين منذ اليوم الأول. ويؤكد ترديد الجمهور لهذه الأغاني على المسرح بعد أيام قليلة من إطلاقها على عمق التواصل بين تامر حسني ومحبيه، وعلى قوة الموسيقى العربية الأصيلة”.

وتواصل أنغامي، من خلال تعاونها مع أبرز فناني المنطقة، تعزيز حضور الموسيقى العربية، وتوفير فرص جديدة للفنانين تتيح لهم التواصل مع جمهورهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الإصدارات الحصرية والتجارب المبتكرة.

اليوم السابع