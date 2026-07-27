حمادة هلال ينتهى من تصوير “كنت واحد من كتير”

أعلن النجم حمادة هلال انتهاءه من تصوير أغنيته الجديدة “كنت واحد من كتير”، والمقرر طرحها يوم 1 أغسطس المقبل والتى من ضمن البومه الجديد الذى سيطرحه تباعا

وكشف حمادة هلال عن فريق العمل المشارك في الأغنية، حيث تولت الدكتورة دينا مصطفى فكرة العمل ، وكتب الكلمات أحمد حسن رؤول، ولحنها مدين، وقام بتوزيعها أحمد عادل.

وأعرب النجم حمادة هلال لـ اليوم السابع، عن أمله في أن تنال الأغنية إعجاب جمهوره، مؤكداً أنها قدمت “بكل حب”، متمنياً أن تصل إليهم “بنفس الإحساس”.

حمادة هلال عن الأغنية

وقال حمادة هلال، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، إن أغنية “كنت واحد” تُعد من الأعمال المهمة في مشوارى الفني، وتمثل تجربة مختلفة بالنسبة لي، خاصة أنها تسلط الضوء على دعم أطفال ذوى ذوى التوحد ومساعدتهم على الإندماج مع المجتمع ويصبحوا جزءاً منه ومقبولين أكثر، مؤكداً أنها المرة الأولى التي يشاهد فيها هذا القدر من الاهتمام من أشخاص كثيرون في الوطن العربي، وهو ما دفعه إلى الاهتمام بالأغنية بشكل أكبر.

اليوم السابع