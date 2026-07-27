مراد مكرم ضيف “واحد من الناس” مع عمرو الليثى على قناة الحياة الليلة

يحل الفنان والإعلامي مراد مكرم ضيفاً على الإعلامي عمرو الليثي في حلقة جديدة من برنامج “واحد من الناس” المذاع على قناة الحياة في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين .

وتستعرض الحلقة رحلة مراد مكرم بين الإعلام والتمثيل، وكيف تحول من “الأكيل” الذي عرفه الجمهور برحلاته مع أشهى الأكلات، إلى ممثل محترف قدم أصعب الأدوار وأكثرها تعقيداً ما بين الأب الحنون والرجل الأرستقراطي والصديق الوفي والشرير الذي ترعبنا طلته.

ويكشف مراد مكرم خلال اللقاء عن كواليس دخوله مجال التمثيل قائلاً: “أنا عمري ما كنت عاوز أبقى مذيع.. وأول يوم تصوير كان رعب”، كما يتحدث عن تعلمه الطبخ وحبه للأكل “اللي فيه صنعة”.

ويتناول الحوار أيضاً رأيه في أداء المنتخب الوطني، ومواقف طريفة من حياته الشخصية منها حادثة الموتوسيكل التي تسبب في كسر قدمه، وته الشديدة في بداياته.

وتشهد الحلقة ظهور حماته التي تتحدث عن الأكلات التي يحبها مراد مكرم، أبرزها “الكبدة البانية وطاجن الفريك بالموزة”.

اليوم السابع