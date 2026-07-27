الصحة العالمية تحذر: مقاومة المضادات الحيوية تتسبب في وفاة 5 ملايين شخص سنوياً

تُعد مضادات الميكروبات – بما في ذلك المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات ومضادات الفطريات ومضادات الطفيليات – أدويةً تُستخدم للوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها لدى البشر والحيوانات والنباتات.

وتنشأ ظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات عندما تتوقف البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات عن الاستجابة لهذه الأدوية. ونتيجةً لهذه المقاومة الدوائية، يصبح علاج حالات العدوى أمراً صعباً أو مستحيلاً، مما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض، والإصابة بأمراض وخيمة، والإعاقة، والوفاة.

تشكل الميكروبات – مثل البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات – جزءاً من حياتنا اليومية؛ فهي تعيش داخلنا وعلينا ومن حولنا.

نحتاجها للهضم السليم، ووظائف الجهاز المناعي، وتكوين العناصر الغذائية الأساسية، ونعتمد عليها في الزراعة والعمليات الصناعية.

لكن الميكروبات تُسبب أيضًا أمراضًا للإنسان والحيوان والنبات. ولذلك، طوّر العلم ترسانة من مضادات الميكروبات التي تقضي عليها أو تُبطئ انتشارها.

مع مرور الوقت، تُطوّر الميكروبات مقاومة لمضادات الميكروبات، ويتطور بعضها في النهاية إلى ما يُسمى بـ”الميكروبات الخارقة” التي لا تستجيب للأدوية. لذا، نشهد تزايدًا في حالات العدوى المستعصية في المستشفيات والمجتمعات.

هذه الظاهرة، المعروفة بمقاومة مضادات الميكروبات، تعني أن الأمراض الشائعة قد تُصبح مُهددة للحياة مرة أخرى.

أكدت الصحة العالمية أن تُشير الإحصاءات الحديثة إلى أن مقاومة مضادات الميكروبات مرتبطة بما يقرب من 5 ملايين حالة وفاة سنويًا، أي أكثر من إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا مجتمعة.

وتشير التقديرات أيضاً إلى أن الوفيات المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات قد ترتفع لتصل إلى 10 ملايين حالة وفاة سنوياً بحلول عام 2050، متجاوزةً بذلك مرض السرطان كسبب رئيسي للوفاة على مستوى العالم.

صدى البلد