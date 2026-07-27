ارتفاع الكوليسترول ليس صامتًا دائمًا.. 7 علامات قد تظهر على الجسم

يعرف ارتفاع الكوليسترول بأنه “المرض الصامت” لأنه غالبًا لا يسبب أعراضًا واضحة، ويظل تحليل الدهون فى الدم الوسيلة الأساسية لتشخيصه ولكن فى بعض الحالات، خاصة لدى المصابين بفرط كوليسترول الدم العائلي، قد تظهر علامات على العينين أو الجلد أو الساقين تنذر بارتفاع مستويات الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

هل تظهر أعراض لارتفاع الكوليسترول؟

فى معظم الحالات لا يسبب ارتفاع الكوليسترول أي أعراض، لكن بعض التغيرات الجسدية قد تكون مؤشرًا يستدعى إجراء الفحوصات اللازمة، خاصة إذا كانت مصحوبة بعوامل خطر مثل التاريخ العائلي أو الإصابة بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم.

7 علامات تحذيرية قد تشير إلى ارتفاع الكوليسترول

1- بقع صفراء حول الجفون

قد تظهر بقع صفراء ناعمة حول الجفون تُعرف بـ”الزانثلازما”، وهي ناتجة عن ترسب الدهون تحت الجلد ورغم أنها ليست خطيرة في حد ذاتها، فإنها قد ترتبط بارتفاع الكوليسترول أو اضطرابات الدهون في الدم.

2- حلقة رمادية أو بيضاء حول القرنية

قد تظهر حلقة بيضاء أو رمادية حول الجزء الملون من العين، وهي شائعة لدى كبار السن، لكن ظهورها قبل سن 45 عامًا قد يكون علامة على فرط كوليسترول الدم الوراثي، الذي يزيد خطر الإصابة المبكرة بأمراض القلب.

3- نتوءات صفراء أو برتقالية على الجلد

قد تؤدي ترسبات الدهون إلى ظهور نتوءات صفراء أو برتقالية على المرفقين أو الركبتين أو اليدين أو القدمين أو الأرداف أو حول العينين، وهي تُعرف بالأورام الصفراء، وقد تدل على ارتفاع كبير في الكوليسترول أو الدهون الثلاثية.

4- طفح جلدي أصفر أو أحمر يظهر فجأة

قد تظهر حبوب صغيرة صفراء أو حمراء بشكل مفاجئ على الذراعين أو الساقين أو الظهر أو الأرداف، وهي علامة قد ترتبط بارتفاع شديد في الدهون الثلاثية، وقد تستدعي التقييم الطبي العاجل

5- تضخم وتر أخيل أو أوتار الأصابع

قد تتراكم الدهون داخل الأوتار، خاصة وتر أخيل وأوتار الأصابع، فتبدو أكثر سماكة أو تضخمًا، وهي من العلامات المعروفة لارتفاع الكوليسترول الوراثي.

6- ألم أو تشنجات في الساق أثناء المشي

إذا ظهر ألم أو ثقل في الساقين أثناء المشي ويختفي مع الراحة، فقد يكون ذلك نتيجة مرض الشرايين الطرفية، الذي يحدث بسبب تراكم الدهون داخل الشرايين وانخفاض تدفق الدم إلى الساقين.

7- برودة القدمين أو بطء التئام الجروح

قد يؤدي ضعف الدورة الدموية الناتج عن انسداد الشرايين إلى برودة القدمين، وتأخر التئام الجروح، وظهور تقرحات بالساق، مع شحوب الجلد أو انخفاض نمو الشعر في المنطقة المصابة.

من الأكثر حاجة لإجراء فحص الكوليسترول؟

ينصح الأطباء بإجراء فحوصات دورية، خاصة إذا كان الشخص يعاني من:

تاريخ عائلي لارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب.

مرض السكري.

ارتفاع ضغط الدم.

السمنة.

التدخين.

قلة النشاط البدني.

كيف يمكن الوقاية؟

يمكن تقليل خطر مضاعفات ارتفاع الكوليسترول من خلال:

اتباع نظام غذائي صحي للقلب.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

الالتزام بالأدوية الخافضة للكوليسترول عند وصفها من الطبيب.

لا تعتمد على الأعراض وحدها

يشدد الأطباء على أن غياب هذه العلامات لا يعني أن مستوى الكوليسترول طبيعي، كما أن وجودها لا يؤكد الإصابة بارتفاع الكوليسترول، لذلك يبقى تحليل الدهون فى الدم هو الوسيلة الأدق للتشخيص، ويُسهم الكشف المبكر فى الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية ومضاعفات أمراض الشرايين.

اليوم السابع