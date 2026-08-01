أطول لاعبي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ قبل ظهور العملاق كيل شيربن

في عالم كرة القدم الحديثة، لا يقتصر التفوق على المهارة والسرعة فقط، بل يلعب العامل البدني دورًا حاسمًا، وعلى رأسه الطول، ومع اقتراب موسم جديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، عاد الحديث عن “العمالقة” الذين تركوا بصمتهم بأجسامهم الفارعة داخل المستطيل الأخضر.

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي

ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة 21 أغسطس 2026، ويستمر حتى 30 مايو 2027، وهو موعد الجولة الـ38 والأخيرة، التي تُقام مبارياتها في توقيت واحد كما جرت العادة.

ويفتتح أرسنال، حامل لقب البريميرليج، منافسات الموسم الجديد عندما يستضيف كوفنتري سيتي على ملعب الإمارات في الجولة الأولى.

الهولندي كيل شيربن أطول من الجميع.. حارس يلفت الأنظار

أعلن نادي إيبسويتش تاون تعاقده مع الحارس الهولندي كيل شيربن، الذي يبلغ طوله 2.06 متر، ليصبح بذلك الأطول في تاريخ البريميرليج، هذا الرقم أعاد تسليط الضوء على أهمية الطول، خاصة في مركز حراسة المرمى، لكنه في الوقت نفسه فتح باب التساؤل: ماذا عن لاعبي الملعب؟

من هم أطول اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي قبل صفقة كيل شيربن؟

رغم أن الطول ميزة شائعة لدى الحراس، إلا أن بعض لاعبي الملعب نجحوا في فرض حضورهم القوي بفضل قامتهم الاستثنائية، سواء في الهجوم أو الدفاع.

يتصدر القائمة الإيفواري لاسينا تراوري، الذي بلغ طوله 2.03 متر، رغم أن تجربته في الدوري الإنجليزي كانت قصيرة للغاية مع إيفرتون.

ويأتي خلفه كل من الصربي نيكولا زيجيتش والنمساوي ستيفان مايرهوفر بطول 2.02 متر لكل منهما، حيث تركا بصمة واضحة بفضل قدرتهما الهوائية.

كراوتش ورفاقه.. قامات صنعت الفارق

يبرز اسم بيتر كراوتش كأحد أشهر العمالقة في تاريخ البريميرليج، ليس فقط بطوله (2.01 م)، بل بأسلوبه الفريد وقدرته على التسجيل بطرق غير تقليدية.

وينضم إليه في نفس الطول كل من دان بيرن، بول أونواتشو، ولورينزو لوكا، حيث استفادوا من طولهم في الكرات الهوائية والأدوار الدفاعية والهجومية.

أطول اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي.. القائمة تكتمل بعمالقة الدفاع

في المراكز الأخيرة من القائمة، يظهر عدد من المدافعين أصحاب القامة الطويلة، مثل بير ميرتساكر وبريدي هانجيلاند ويانيك فيسترجارد (1.99 م)، والذين لعبوا أدوارًا مهمة في تأمين الخط الخلفي بفضل تفوقهم البدني.

أطول قامات الدوري الإنجليزي عبر التاريخ قبل ظهور العملاق كيل شيربن

حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، فإن قائمة أطول لاعبي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، قبل صفقة نادي إيبسويتش مع الحارس الهولندي كيل شيربن، تأتي على النحو التالي:

لاسينا تراوري – 2.03 م

نيكولا زيجيتش – 2.02 م

ستيفان مايرهوفر – 2.02 م

بيتر كراوتش – 2.01 م

دان بيرن – 2.01 م

بول أونواتشو – 2.01 م

لورينزو لوكا – 2.01 م

ساسا كالاجيتش – 2.00 م

بير ميرتساكر – 1.99 م

بريدي هانجيلاند – 1.99 م

يانيك فيسترجارد – 1.99 م

اليوم السابع