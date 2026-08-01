مبابي vs رونالدو.. مقارنة شاملة بعد أول موسمين فى ريال مدريد

منذ انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، تصاعدت المقارنات مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي يُعد أبرز صفقة في تاريخ النادي الحديث منذ عام 2009.

مبابي ورونالدو.. بداية متشابهة في زمن صعب

وبعد مرور موسمين كاملين للنجم مبابي، تكشف الأرقام عن تشابه كبير بين النجمين في نفس الفترة الزمنية للعب داخل صفوف الفريق الملكي، مع بعض الفوارق التي تصنع الاختلاف الحقيقي.

رغم اختلاف الظروف الزمنية، إلا أن البداية جاءت متقاربة إلى حد كبير بين مبابي ورونالدو، حيث إن كلا اللاعبين قدم مستويات فردية مذهلة وسجل أرقامًا تهديفية قوية، لكن على مستوى البطولات الجماعية لم تكن البداية مثالية.

في فترتيهما، واجه اللاعبان هيمنة برشلونة، خاصة خلال حقبة بيب جوارديولا، ما جعل المنافسة على الألقاب أكثر صعوبة.

مبابي يثبت نفسه رغم غياب الألقاب الكبرى

نجح كيليان مبابي سريعًا في إثبات قيمته كنجم أول داخل ريال مدريد، حيث سجل عددًا كبيرًا من الأهداف، وتوج بالحذاء الذهبي الأوروبي، مؤكدًا أنه أحد أبرز المهاجمين في العالم.

رغم تحقيقه بطولتي السوبر الأوروبي والإنتركونتيننتال، إلا أن البطولات الكبرى لا تزال بعيدة مثل دوري أبطال أوروبا، وهو ما يعيد إلى الأذهان بداية رونالدو مع الفريق.

رونالدو والانطلاقة المؤجلة

لم يبدأ كريستيانو رونالدو مسيرته في مدريد بحصد الألقاب، حيث خرج بموسم أول دون بطولات، قبل أن يحقق كأس الملك في موسمه الثاني بهدف حاسم أمام برشلونة.

لكن التحول الحقيقي مع رونالدو جاء في الموسم الثالث، عندما سجل 60 هدفًا وقاد الفريق للتتويج بالدوري الإسباني تحت قيادة جوزيه مورينيو.

الأرقام تكشف الفارق بين مبابي ورونالدو في ريال مدريد

عند النظر إلى الإحصائيات، يتساوى مبابي وكريستيانو رونالدو في عدد الأهداف بعد أول موسمين برصيد 86 هدفًا لكل منهما، لكن الفوارق تظهر في التفاصيل.

رونالدو لعب مباريات أقل، وكان أكثر تأثيرًا من حيث صناعة الأهداف، كما تفوق في إجمالي المساهمات التهديفية ومعدل التسجيل.

في المقابل، احتاج مبابي إلى عدد مباريات ودقائق أكبر، وسجل عددًا أكبر من ركلات الجزاء، بينما كان تأثيره في الصناعة أقل.

مبابي ورونالدو.. هل يكرر الفتي الذهبي بداية الأسطورة في ريال مدريد؟

التجربة السابقة للأسطورة كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد تمنح مبابي مؤشرات إيجابية، حيث كان الموسم الثالث هو نقطة التحول الحقيقية، ومع امتلاك النجم الفرنسي الملقب بـ”الفتي الذهبي” نفس الطموح والإمكانات، تبدو الفرصة قائمة لتكرار السيناريو وتحقيق الانطلاقة الكبرى.

رونالدو نفسه عبر عن إعجابه بمبابي، مؤكدًا أنه لاعب يملك قدرات استثنائية، ويحتاج فقط إلى الدعم والثقة، كما أشار إلى ضرورة عدم تقييده كمهاجم صريح، بل منحه الحرية للعب بطريقته الخاصة، كما حدث معه في بداياته.

أرقام مبابي ورونالدو في أول موسمين مع ريال مدريد

وفقًا لتقرير شبكة PlanetFootball العالمية، إليكم مقارنة بين رونالدو ومبابي بعد أول موسمين لهما في ريال مدريد:

كيليان مبابي:

عدد المباريات 103

عدد الأهداف 86

التمريرات الحاسمة 12

إجمالي المساهمات 98

ركلات الجزاء 19

الركلات الحرة 1

متوسط تسجيل هدف كل 97.2 دقيقة

متوسط هدف بدون جزاء كل 124.8 دقيقة

المساهمة التهديفية كل 85.3 دقيقة

عدد الألقاب 2

كريستيانو رونالدو:

عدد المباريات 89

عدد الأهداف 86

التمريرات الحاسمة 24

إجمالي المساهمات 110

ركلات الجزاء 13

الركلات الحرة 11

متوسط تسجيل هدف كل 87.5 دقيقة

متوسط هدف بدون جزاء كل 103.1 دقيقة

المساهمة التهديفية كل 68.4 دقيقة

عدد الألقاب 1

اليوم السابع