خطة رامى عباس لإعادة بشكتاش لطاولة المفاوضات مع محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية تركية عن تحركات جديدة من جانب رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، لإعادة نادي بشكتاش إلى طاولة المفاوضات بشأن التعاقد مع قائد منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رامي عباس يضغط لإحياء عرض بشكتاش لضم محمد صلاح

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “Takagazete” التركية، فإن ملف انتقال محمد صلاح إلى الدوري التركي شهد تطورات جديدة، بعدما ظهرت تفاصيل مفاوضات سابقة مع نادي طرابزون سبور، والتي بدأت قبل نحو شهر ونصف، قبل أن يتم تقديمها مؤخرًا على أنها تحرك جديد.

وقال المعلق الرياضي مصطفى مير تشولاك أوغلو إن اهتمام طرابزون سبور بضم محمد صلاح لم يكن وليد الأيام الماضية، موضحًا أن النادي التركي عقد جلسة مع وكيل اللاعب قبل فترة، وتم خلال المفاوضات عرض راتب سنوي صافي يبلغ حوالي 8 ملايين يورو للحصول على خدمات النجم المصري.

وأضاف أن المفاوضات بين الطرفين لم تكتمل، بعدما انسحب وكيل محمد صلاح من المحادثات، قبل أن يظهر نادي بشكتاش في الصورة بعرض مالي أكبر وصل إلى 12 مليون يورو سنويًا، حيث اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات توقفت بعدما حاول وكيل صلاح رفع قيمة العقد السنوي إلى 22 مليون يورو، مستندًا إلى وجود عروض محتملة من أندية في السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي دفع بشكتاش إلى الابتعاد عن الصفقة في ذلك الوقت.

وأوضح التقرير التركي أن تسريب تفاصيل عرض طرابزون سبور القديم إلى وسائل الإعلام في الوقت الحالي يأتي بهدف إعادة فتح باب المفاوضات مع بشكتاش، خاصة أن النادي كان الأقرب لحسم الصفقة قبل تعثرها بسبب المطالب المالية.

ويأمل بشكتاش في تدعيم صفوفه بلاعب من الطراز العالمي، بينما يدرس محمد صلاح ووكيله جميع الخيارات المتاحة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن وجهته المقبلة، في ظل استمرار الاهتمام الكبير بخدماته من عدة أندية.

اليوم السابع