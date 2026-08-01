رياضية
مواعيد مباريات اليوم.. مان سيتي مع الإنتر وريال مدريد أمام فيورنتينا
تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 1 – 8 – 2026 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان ، فضلا عن مواجهة ريال مدريد ضد فيورنتينا وديا.
مواعيد مباريات وديات الأندية
تشيلسي X توتنهام هوتسبير – الساعة 12:45 ظهرا
إف سي طوكيو X بوروسيا دورتموند – الساعة 1 ظهرا
مانشستر سيتي X إنتر ميلان – الساعة 2:30 ظهرا
كارديف سيتي X روما – الساعة 3 عصرا
مانشستر يونايتد X أتلتيكو مدريد – الساعة 4 عصرا
شتوتجارت X باريس – الساعة 4 عصرا
ريال مدريد X فيورنتينا – الساعة 7 مساء
جيرونا X آرسنال – الساعة 8 مساء
اليوم السابع