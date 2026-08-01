مواعيد مباريات اليوم.. مان سيتي مع الإنتر وريال مدريد أمام فيورنتينا

تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 1 – 8 – 2026 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان ، فضلا عن مواجهة ريال مدريد ضد فيورنتينا وديا.

مواعيد مباريات وديات الأندية

تشيلسي X توتنهام هوتسبير – الساعة 12:45 ظهرا

إف سي طوكيو X بوروسيا دورتموند – الساعة 1 ظهرا

مانشستر سيتي X إنتر ميلان – الساعة 2:30 ظهرا

كارديف سيتي X روما – الساعة 3 عصرا

مانشستر يونايتد X أتلتيكو مدريد – الساعة 4 عصرا

شتوتجارت X باريس – الساعة 4 عصرا

ريال مدريد X فيورنتينا – الساعة 7 مساء

جيرونا X آرسنال – الساعة 8 مساء

اليوم السابع