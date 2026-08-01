رئيس طرابزون سبور التركي ينفي الاتفاق مع محمد صلاح

نفى إرتوغرول دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، بشكل قاطع الأنباء التي ربطت ناديه بالتوصل لاتفاق مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رئيس طرابزون يحسم مصير محمد صلاح

وكانت تقارير صحفية تركية قد أشارت إلى أن طرابزون سبور كثف جهوده للتعاقد مع صلاح، بل وبدأ اتصالات رسمية مع وكيل أعماله رامي عباس.

وفي تصريحات عبر قناة “A Spor” التركية، قال دوغان، “تنتشر الكثير من الشائعات، لكن لا يوجد أي اتفاق مع محمد صلاح، كما أنه لا توجد أي ترتيبات لسفره إلى طرابزون، ولو كان هناك شيء من هذا القبيل لكنا أبلغنا الجماهير ووسائل الإعلام”.

وأضاف، “محمد صلاح لاعب عالمي، يتمتع باحترافية كبيرة، ويمتلك خبرة هائلة في الدوري الإنجليزي الممتاز. بالتأكيد أي نادٍ يتمنى التعاقد معه، لكن الحقيقة أنه لا يوجد أي اتفاق بيننا وبينه.”

وفي سياق متصل، كشفت تقارير تركية أن محمد صلاح كان قد دخل في مفاوضات سابقة مع بشكتاش عبر وكيله رامي عباس، إلا أن المباحثات توقفت بسبب مطالب مالية، أبرزها حصول اللاعب على نسبة من عائدات بيع القمصان، إلى جانب عمولة وكيل أعماله، وهو ما رفضته إدارة النادي.

ورغم نفي رئيس طرابزون سبور وجود اتفاق رسمي، تشير بعض التقارير إلى أن الاتصالات مع ممثلي اللاعب قد تستمر خلال الأيام المقبلة، في حال توافرت الظروف المناسبة لإحياء المفاوضات.

اليوم السابع