ذكرى تأهل تاريخي.. المنتخب الأولمبي يكتب المجد فى الأولمبياد بعد غياب 60 عاما

في مثل هذا اليوم 2 أغسطس 2024، حقق منتخب مصر الأولمبي إنجازًا تاريخيًا بعدما حجز مقعده في الدور نصف النهائي لأولمبياد باريس 2024 تحت قيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، ليكرر إنجازًا غائبًا منذ 60 عامًا.

الفراعنة بين الأربعة الكبار بعد غياب طويل

أصبح منتخب مصر الأولمبي ضمن المربع الذهبي للأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له الوصول إلى هذا الدور في نسختي 1928 و1964، قبل أن يعود لتحقيق الإنجاز في باريس.

ركلات الترجيح تمنح مصر بطاقة العبور أمام باراجواي

نجح الفراعنة في تخطي عقبة منتخب باراجواي في ربع النهائي، بعد مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم المنتخب المصري التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

مشوار قوي في دور المجموعات

قدم منتخب مصر أداءً مميزًا خلال مرحلة المجموعات، بعدما تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، عقب التعادل مع جمهورية الدومينيكان والفوز على أوزبكستان وإسبانيا، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على الأدوار المتقدمة.

إبراهيم عادل وكوكا يتألقان مع الفراعنة

شهدت مرحلة المجموعات تألق عدد من لاعبي المنتخب، حيث سجل أحمد نبيل كوكا هدف الفوز أمام أوزبكستان، بينما قاد إبراهيم عادل الفراعنة لتحقيق الانتصار على إسبانيا بثنائية ساهمت في حسم صدارة المجموعة.

نهاية المشوار في باريس بالمركز الرابع

رغم الحلم الكبير، توقف مشوار منتخب مصر في نصف النهائي بعد الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 3-1، ثم تعرض لهزيمة أمام المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 6-0، لينهي الفراعنة مشاركتهم في أولمبياد باريس بالمركز الرابع.

إنجاز يعيد الأمل لجيل جديد

رغم عدم حصد ميدالية أولمبية، ظلت مشاركة منتخب مصر في باريس 2024 علامة مضيئة، بعدما أعادت الفراعنة إلى نصف نهائي الأولمبياد بعد ستة عقود من الغياب، وقدمت جيلًا جديدًا من اللاعبين للكرة المصرية.

اليوم السابع