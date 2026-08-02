محمد صلاح يتألق بين هدافي العقد.. مبابي يتصدر ورونالدو يتفوق على ميسي

سجل النجم المصري محمد صلاح اسمه بأحرف من ذهب في التاريخ الكروي، بعدما رسخ مكانته كواحد من أعظم هدافي العالم في العصر الحديث، مؤكدًا أن الاستمرارية هي سر العظمة فى ظل منافسة لا تعرف الرحمة مع كبار نجوم اللعبة.

مبابي يتصدر قائمة هدافي العالم منذ 2020 .. ومحمد صلاح يزين القمة

تعكس قائمة هدافي العالم منذ عام 2020 حجم هذا الصراع المشتعل بين نجوم العالم، حيث يتصدر الفرنسي كيليان مبابي المشهد بين الأكثر تهديفًا في هذا العقد، بينما يظل الملك المصري حاضرًا بقوة بأرقام استثنائية وثبات لافت، ليبقى اسمه لامعًا ضمن نخبة نادرة يصعب تكرارها في تاريخ كرة القدم.

كشف موقع Popfoot عن تقرير شامل يرصد أكثر 10 لاعبين تسجيلًا للأهداف منذ بداية العقد الحالي، معتمدًا على عدد الأهداف والمباريات ومتوسط التسجيل، ليقدم صورة دقيقة عن أكثر المهاجمين تأثيرًا وهيمنة في كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة.

مبابي في الصدارة.. نجم لا يعرف التوقف

يتربع الفرنسي كيليان مبابي على عرش هدافي العالم منذ عام 2020، بعدما سجل 317 هدفًا في 377 مباراة بمعدل تهديفي مميز بلغ 0.84 هدفًا في المباراة الواحدة.

انتقال مبابي إلى ريال مدريد لم يكن سوى خطوة جديدة نحو تعزيز أسطورته، حيث أثبت أنه مهاجم من طراز فريد يمتلك السرعة، الحسم، والقدرة على التسجيل في أصعب اللحظات.

هالاند.. ماكينة أهداف لا ترحم

في المركز الثاني يأتي النرويجي إيرلينج هالاند، الذي فرض نفسه كأحد أخطر المهاجمين في العالم، حيث سجل 310 أهداف في 340 مباراة، بمعدل تهديفي هو الأعلى في القائمة (0.91)، ما يعكس قدرته التهديفية المرعبة سواء مع بوروسيا دورتموند أو مانشستر سيتي.

هاري كين.. ثبات إنجليزي مذهل

يحتل هاري كين المركز الثالث برصيد 298 هدفًا في 381 مباراة، حيث إن قائد منتخب إنجلترا واصل تألقه مع بايرن ميونخ، ليؤكد أنه أحد أكثر المهاجمين استمرارية في الأداء والتسجيل خلال السنوات الأخيرة.

ليفاندوفسكي.. خبرة لا تنتهي

في المركز الرابع، يظهر البولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ271 هدفًا في 357 مباراة، فعلى الرغم من تقدمه في العمر، لا يزال مهاجم برشلونة يقدم مستويات قوية، مستفيدًا من خبرته الكبيرة وحسه التهديفي العالي.

رونالدو يتفوق على ميسي

يحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الخامس برصيد 264 هدفًا في 341 مباراة، متفوقًا على غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي فى هذه الإحصائية، فرغم تقدمه فى السن يواصل النجم البرتغالي إثبات أنه أحد أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم.

ميسي.. عبقرية مستمرة

في المركز السادس يأتي ليونيل ميسي بـ234 هدفًا في 326 مباراة، فرغم تراجعه قليلًا من حيث المركز، إلا أن تأثيره فى الملعب لا يزال كبيرًا، خاصة مع تطور دوره إلى صانع ألعاب أكثر منه هدافًا صريحًا.

محمد صلاح.. الملك المصري يثبت نفسه

يحتل النجم المصري محمد صلاح المركز السابع برصيد 198 هدفًا فى 365 مباراة، فعلى الرغم من أنه يلعب كجناح، إلا أن أرقامه التهديفية تضعه بين كبار المهاجمين في العالم، حيث إن تألقه المستمر مع ليفربول في هذا العقد جعله أحد أهم أساطير النادي، وأحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة العالمية.

في المركز الثامن يأتي الفرنسي كريم بنزيما، يليه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في المركز التاسع، ثم النيجيري فيكتور أوسيمين في المركز العاشر.

أكثر 10 لاعبين تسجيلًا للأهداف منذ 2020

جاء ترتيب أكثر 10 لاعبين تسجيلًا للأهداف منذ 2020 كالتالي:

1- كيليان مبابي – 317 هدفًا – 377 مباراة

2- إيرلينج هالاند – 310 أهداف – 340 مباراة

3- هاري كين – 298 هدفًا – 381 مباراة

4- روبرت ليفاندوفسكي – 271 هدفًا – 357 مباراة

5- كريستيانو رونالدو – 264 هدفًا – 341 مباراة

6- ليونيل ميسي – 234 هدفًا – 326 مباراة

7- محمد صلاح – 198 هدفًا – 365 مباراة

8- كريم بنزيما – 192 هدفًا – 276 مباراة

9- لاوتارو مارتينيز – 184 هدفًا – 391 مباراة

10- فيكتور أوسيمين – 170 هدفًا – 263 مباراة

اليوم السابع