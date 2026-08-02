“يجب على اللاعب المستبدل مغادرة أرض الملعب خلال 10 ثوان”.. تطبيق تعديلات «IFAB» في الملاعب السعودية

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مجموعة من التعديلات الجديدة على قوانين كرة القدم، المعتمدة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «IFAB»، وذلك بهدف تعزيز انسيابية المباريات والحد من إضاعة الوقت، إلى جانب توضيح عدد من الحالات التحكيمية.

وتضمنت التعديلات الجديدة إلزام اللاعب المستبدل بمغادرة أرض الملعب خلال 10 ثوانٍ، مع اتخاذ الإجراء المناسب في حال التأخر، إضافة إلى تنظيم عودة اللاعبين الذين يتلقون العلاج خارج الملعب، بحيث ينتظر اللاعب دقيقة واحدة قبل العودة إلى أرضية الملعب.

كما شملت التعديلات التعامل مع الإنذارات غير الصحيحة، وتصحيح هوية اللاعب، ولمس اليد، والركلات الثابتة، وركلات المرمى، ومغادرة الملعب دون إذن الحكم، إلى جانب تحديثات تتعلق بآلية مراجعة بعض القرارات عبر تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

وأكدت لجنة الحكام أن هذه التعديلات تأتي في إطار مواكبة المستجدات في قوانين اللعبة، ورفع مستوى الوعي لدى الحكام واللاعبين والأجهزة الفنية، بما يسهم في توحيد تطبيق القانون وتحقيق مزيد من العدالة والانضباط خلال المباريات.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أوضح في مواد تنظيمية سابقة أن قوانين اللعبة المعتمدة في مسابقاته هي القوانين الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «IFAB».

تعديلات IFAB على قوانين كرة القدم التي سيتم تطبيقها في المسابقات السعودية ابتداءً من الموسم الجديد :

مغادرة اللاعب المستبدل: يجب على اللاعب المستبدل مغادرة أرض الملعب خلال 10 ثوان وفي حال التأخر لا يمكن للبديل النزول إلى الملعب الا بعد مرور دقيقة

اكسسوارات اللاعبين: يسمح بارتدائها شرط أن تكون غير خطرة وأن تكون آمنة ومغطاة

إتاحة الفرصة عند الاستئناف الخاطئ: يجوز للحكم تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة عند تنفيذ استئناف اللعب بطريقة غير صحيحة

علاج اللاعبين خارج الملعب: يجب على اللاعب الذي يتلقى العلاج خارج أرض الملعب الانتظار لمدة دقيقة واحدة قبل العودة

الإنذار الثاني غير الصحيح: يجوز لحكم الفيديو المساعد مراجعة إنذار ثانٍ غير صحيح أدى إلى طرد اللاعب

الخطأ في تحديد هوية اللاعب: يجوز الحكم الفيديو لمساعد تصحيح البطاقة الصفراء أو الحمراء التي أشهرت للاعب غير مرتكب المخالفة من الفريقين

إسقاط الكرة: تمنح الكرة للفريق الذي كان سيسيطر عليها بصورة واضحة لولا توقف اللعب

مغادرة الملعب للاحتجاج: يطرد اللاعب الذي يغادر أرض الملعب احتجاجاً على قرار الحكم

اقتراب اللاعبين من الحكم: يقتصر التواصل مع الحكم أثناء المباراة على قائد الفريق فقط بهدف الحد من احتجاجات اللاعبين

منع فرصة محققة للتسجيل: لا تشهر بطاقة إذا طبق مبدأ إتاحة الفرصة وسجل هدف بعد مخالفة منع فرصة محققة للتسجيل

لمسة اليد: لا تشهر بطاقة صفراء بسبب لمسة اليد إذا طُبق مبدأ إتاحة الفرصة وسُجل هدف

وقوع المخالفة قبل تنفيذ الكرات الثابتة: يحق لحكم الفيديو المساعد التدخل إذا ارتكب أحد اللاعبين مخالفة قبل تنفيذ الكرة الثابتة وكان لهذه المخالفة تأثير مباشر في النتيجة

اللمسة المزدوجة غير المتعمدة في ركلة الجزاء: تعاد الركلة إذا سُجل منها هدف، وتحتسب ركلة كرة غير مباشرة للفريق المنافس إذا لم تسجل

تأخير رمية التماس: يطبق عد تنازلي لمدة 5 ثوانٍ في حال تعمّد تأخير اللعب

تأخير ركلة المرمى: يُطبق عدّ تنازلي لمدة 8 ثوانٍ، وإذا انتهى الوقت تُمنح ركلة ركنية للفريق المنافس

مراجعة الركلات الركنية: يُسمح لحكم الفيديو المساعد مراجعة القرارات الخاطئة المتعلقة باحتساب الركلات الركنية بشرط إمكانية تصحيح القرار مباشرة ودون تأخير استئناف اللعب

جريدة الرياض