الأهلى يستقر على تعديل عقد كباكا ورأفت ومعوض

استقرت إدارة الأهلي على تعديل عقود عدد من اللاعبين الشباب، يتقدمهم أحمد كباكا، ومحمد رأفت، وعمر سيد معوض، في إطار سياسة النادي للحفاظ على العناصر الشابة، وذلك بعد المستويات التي قدمها الثلاثي، ورغبة النادي في تأمين استمرارهم لفترة طويلة.

ويأتي قرار تعديل العقود ضمن خطة الأهلي للحفاظ على أبرز المواهب، بما يتناسب مع تطور أدوارهم الفنية، إضافة إلى غلق الباب أمام أي محاولات لاستقطابهم من أندية أخرى، سواء داخل مصر أو خارجها.

وترى الإدارة أن الاستثمار في اللاعبين الشباب يمثل أحد أهم الملفات خلال المرحلة الحالية، في ظل الاعتماد المتزايد على عناصر قطاع الناشئين، وهو ما دفعها إلى التحرك مبكرًا لتوفير الاستقرار الفني والإداري للاعبين، مع منحهم حوافز مالية تتناسب مع مكانتهم داخل المشروع المستقبلي للنادي.

اليوم السابع