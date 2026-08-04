لماذا لجأ تشيلسى للتعاقد مع لاعبين مخضرمين؟

اتخذ نادي تشيلسي تحولًا لافتًا في سياسته الخاصة بسوق الانتقالات، بعدما اتجه إلى التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرة كبيرة، في خطوة تمثل تغييرًا واضحًا بعد ثلاث سنوات من الاعتماد بشكل أساسي على العناصر الشابة.

السر وراء التعاقد مع المخضرمين

ويأتي هذا التغيير بعد إدراك إدارة النادي أن الفريق يفتقد إلى بعض عناصر النضج العاطفي والخبرة داخل الملعب، وهو ما أثر على النتائج في الفترة الماضية، وكان المدرب المؤقت ليام روزنيور من أوائل من أشاروا إلى هذه المشكلة، قبل أن يعزز المدرب الجديد تشابي ألونسو هذا التوجه بضرورة وجود لاعبين أكثر جاهزية وقدرة على قيادة المجموعة.

وكان بغداد إقبالي، أحد ملاك النادي، قد ألمح إلى هذا التحول في أبريل الماضي، عندما أكد حاجة تشيلسي إلى “لاعبين جاهزين أكثر” من أجل الوصول إلى “المستوى التالي”، في إشارة إلى أن المواهب الشابة وحدها لم تعد كافية لتحقيق أهداف الفريق.

ويأتي قرار النادي أيضًا بعد معاناة واضحة على صعيد الانضباط، إذ أنهى تشيلسي موسمين من أصل ثلاثة في ذيل ترتيب اللعب النظيف، إضافة إلى الانهيار الذي شهده الفريق أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وهي عوامل دفعت الإدارة للاعتقاد بأن الفريق يفتقد إلى الهدوء والخبرة في اللحظات الحاسمة.

ويُنظر إلى التعاقد مع داني ويلبيك، البالغ من العمر 35 عامًا، واقتراب ضم جوردان هندرسون، صاحب الـ36 عامًا، على أنه محاولة لإضافة شخصية قيادية داخل غرفة الملابس، فهندرسون يحظى بتقدير النادي بسبب قدرته على رفع معايير الأداء دون توجيه انتقادات مباشرة لزملائه، بينما يُنظر إلى ويلبيك باعتباره لاعبًا يجلب “طاقة إيجابية” وخبرة تساعد على تحسين أجواء الفريق.

ولم يكن هذا التوجه جديدًا بالكامل، إذ سبق لتشيلسي أن حاول ضم لاعبين مخضرمين مثل جرانيت تشاكا وجون ستونز لأسباب مشابهة، لكن تلك المحاولات لم تكتمل.

وبذلك، يبدو أن تشيلسي بدأ يوازن بين مشروعه القائم على تطوير المواهب الشابة وبين الحاجة إلى وجود لاعبين أصحاب خبرة قادرين على توجيه الفريق، في محاولة لبناء مجموعة أكثر تماسكًا ونضجًا قادرة على المنافسة في المراحل الحاسمة.

اليوم السابع