الجزيرى يتمسك بالبقاء مع الزمالك واستكمال عقده

حسم التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه من الاستمرار مع الفريق، بعدما أبدى تمسكه بالبقاء داخل القلعة البيضاء خلال الموسم الجديد، في ظل المتغيرات التي شهدتها إدارة الكرة مؤخرًا.

وجاء موقف الجزيري عقب رحيل جون إدوارد، المدير الرياضي، وعبد الرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات، وذلك بعد الفترة التي شهدت جدلًا واسعًا حول مستقبله مع الفريق وإمكانية رحيله خلال سوق الانتقالات.

انضمام الجزيرى لمعسكر الزمالك

ووصل اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، وانتظم مباشرة في معسكر الزمالك المقام استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، حيث أكد للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال جاهزيته الكاملة للمشاركة مع الفريق.

وأبدى الجزيري رغبته في استعادة مستواه المعهود، والمنافسة بقوة على قيادة هجوم الزمالك خلال الموسم المقبل، مؤكدًا التزامه الكامل مع الفريق ورغبته في تقديم الإضافة المطلوبة خلال المرحلة القادمة.

اليوم السابع