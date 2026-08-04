الخطوة الأخيرة.. طرابزون ينتظر توقيع محمد صلاح لإعلان صفقة القرن

تتزايد حالة الترقب داخل نادي طرابزون سبور التركي بشأن إتمام واحدة من أكبر صفقات الفريق في السنوات الأخيرة، بعدما كشفت تقارير صحفية تركية عن اقتراب النادي من حسم التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

طرابزون سبور يسعى للتعاقد مع محمد صلاح

وذكرت صحيفة Milliyet التركية أن إدارة طرابزون سبور تنتظر توقيع محمد صلاح على العقود، بعدما توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي، وقام النادي بإرسال العقد إلى اللاعب من أجل استكمال الخطوات النهائية لإتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح يتواجد حاليًا في عطلة باليونان، في الوقت الذي يترقب فيه مسئولو النادي التركي عودة اللاعب وحسم موقفه النهائي، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة التي من شأنها أن تكون واحدة من أبرز التعاقدات في تاريخ طرابزون سبور.

وأضافت أن اهتمام طرابزون سبور بالنجم المصري محمد صلاح جاء بعدما دخل النادي في مفاوضات مع عدد من النجوم، إلا أن إدارة الفريق نجحت في الوصول إلى اتفاق مبدئي مع قائد منتخب مصر، الذي أصبح لاعبًا حرًا عقب انتهاء رحلته التاريخية مع ليفربول الإنجليزي.

استقبال أسطوري ينتظر محمد صلاح في تركيا

وأكدت الصحيفة أن احتمالية انضمام محمد صلاح إلى طرابزون سبور أشعلت حماس جماهير النادي التركي، التي تستعد لاستقبال استثنائي للنجم المصري حال إتمام الصفقة، وسط تقارير تشير إلى إمكانية تجهيز طائرة خاصة لنقل اللاعب إلى تركيا.

وأوضحت أن محمد صلاح، عقب رحيله عن ليفربول، دخل في مفاوضات مع أكثر من نادٍ خلال الفترة الماضية، قبل أن تصبح تركيا وجهة محتملة بقوة في ظل رغبة طرابزون سبور في ضم أحد أبرز لاعبي العالم خلال السنوات الأخيرة.

وفي سياق متصل أشارت الصحيفة إلى أن إدارة طرابزون سبور ستواصل تدعيم صفوف الفريق بعد حسم صفقة محمد صلاح، حيث تسعى للتعاقد مع مهاجم جديد، رغم وجود بيير إيميريك أونواتشو ضمن القائمة، في ظل عدم وصول مستوى اللاعب خلال المباريات التحضيرية إلى طموحات النادي.

وكان إرتوغرول دوغان، رئيس طرابزون سبور، قد أكد في وقت سابق استعداد الإدارة لإبرام أي صفقات يحتاجها الفريق من أجل تعزيز جميع المراكز، وهو ما يشير إلى استمرار تحركات النادي في سوق الانتقالات.

اليوم السابع