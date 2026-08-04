أسطورة ميسى مهددة.. هل ينجح مبابى فى تحطيم الرقم التاريخى أوروبيًا؟

على مدار السنوات الفائتة، فرض الأرجنتيني ليونيل ميسي نفسه كملك بلا منازع لأرقام التهديف في الدوريات الأوروبية الكبرى، تاركًا خلفه أرقامًا تبدو أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع، لكن ظهور جيل جديد من النجوم، وعلى رأسه كيليان مبابي، فتح باب التساؤلات: هل يستطيع النجم الفرنسي أن يهدد عرش البرغوث التاريخي؟ وهل يمتلك الوقت والقدرات الكافية لكتابة رقم جديد في كرة القدم الأوروبية؟

ميسي يحتفظ بصدارة هدافي الدوريات الخمس الكبري

لا يزال ليونيل ميسي يحتفظ بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين في الدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا، بعدما سجل 496 هدفًا بقميصي برشلونة وباريس سان جيرمان، قبل رحيله عن القارة العجوز في صيف 2023.

هذا الرقم يعكس سنوات طويلة من الهيمنة، حيث نجح ميسي في التفوق على غريمه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو بفارق هدف واحد فقط، ليؤكد أنه أحد أعظم الهدافين الذين عرفتهم كرة القدم على الإطلاق.

ميسي مهدد.. مبابي في مهمة تاريخية لتحطيم الرقم القياسي الأعظم في أوروبا

وفقًا لأرقام نشرتها شبكة Planet Football، فإن الوصول إلى هذا الرقم يمثل تحديًا ضخمًا، خاصة أن أقرب اللاعبين من الجيل الحالي يبتعدون عنه بفارق كبير، وعلى رأسهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يأتي خلفه بفارق يتجاوز 100 هدف.

مبابي.. النجم الذي يطارد التاريخ

في الجهة المقابلة، يواصل الفرنسي كيليان مبابي صناعة مسيرته الخاصة، بعدما خاض تحديًا جديدًا بانتقاله إلى ريال مدريد، أحد أكبر أندية العالم، ليبدأ مرحلة جديدة في الدوري الإسباني.

خلال مسيرته في الدوريات الأوروبية الكبرى، حقق مبابي أرقامًا مذهلة:

191 هدفًا في الدوري الفرنسي مع موناكو وباريس سان جيرمان.

56 هدفًا في الدوري الإسباني مع ريال مدريد حتى الآن.

ليصل مجموع أهداف مبابي إلى 247 هدفًا في الدوريات الخمسة الكبرى.

رغم قوة هذا الرقم، فإن مبابي لا يزال خارج قائمة أفضل 10 هدافين تاريخيين، حيث يعد هاري كين اللاعب النشط الوحيد ضمن المراكز المتقدمة برصيد 311 هدفًا.

ماذا يحتاج مبابي لدخول نادي العظماء؟

رحلة مبابي نحو القمة ليست مستحيلة، لكنها تحتاج إلى سنوات من الاستمرارية، ففي مشوار الدخول إلى قائمة أفضل 10 هدافين تاريخيًا، يحتاج النجم الفرنسي إلى تسجيل:

53 هدفًا إضافيًا لتجاوز رقم ديليو أونيس.

أما للوصول إلى المركز الثالث في القائمة، فعليه إضافة:

148 هدفًا جديدًا، وهو رقم قد يصبح ممكنًا خلال عدة مواسم إذا حافظ على معدل تهديفي ثابت.

لكن الاقتراب من ميسي ورونالدو يحتاج إلى مستوى استثنائي، حيث يجب على مبابي تسجيل أكثر من 35 هدفًا في الموسم لسنوات طويلة، وهو معدل نادر لم ينجح في الوصول إليه سوى في مواسم محدودة.

ميسي ومبابي.. أرقام متقاربة في نفس العمر

المقارنة بين الثنائي ميسي ومبابي تكشف تقاربًا لافتًا في بداية المسيرة.

في عمر 27 عامًا و8 أشهر:

سجل ميسي 265 هدفًا في الدوري الإسباني.

وصل مبابي إلى 247 هدفًا في الدوريات الكبرى.

الفارق بينهما لا يتجاوز 18 هدفًا فقط، وهو ما يؤكد أن مبابي يسير في مسار قريب من أحد أعظم اللاعبين في التاريخ.

لكن الاختبار الحقيقي يبدأ بعد هذه المرحلة، حيث انفجر ميسي تهديفيًا بعد سن الـ28، وسجل:

188 هدفًا خلال 6 مواسم فقط

بمعدل يقارب 31 هدفًا في الموسم.

العقبة الكبرى أمام مبابي.. عامل الزمن

رغم امتلاك مبابي كل المقومات الفنية والبدنية، فإن تحطيم رقم ميسي يتطلب تجاوز عدة تحديات:

الحفاظ على سرعته وانطلاقاته التي تعد من أهم أسلحته.

تجنب الإصابات التي قد تؤثر على الاستمرارية.

الحفاظ على نفس الفاعلية التهديفية حتى أواخر الثلاثينيات.

البقاء في أعلى مستوى تنافسي لسنوات طويلة.

هنا يظهر أحد أسرار تفوق ميسي، الذي لم يعتمد فقط على السرعة أو القوة البدنية، بل نجح في تطوير أسلوب لعبه والحفاظ على تأثيره، رغم تغير أدواره داخل الملعب.

هل يستطيع مبابي تحطيم رقم ميسي؟

الحسابات تقول إن الأمر ليس مستحيلًا، فإذا حافظ مبابي على معدل قريب من 24 هدفًا في الموسم لمدة 10 سنوات، فقد يصل إلى حوالي:

487 هدفًا

أي أنه سيكون على بعد 9 أهداف فقط من رقم ميسي التاريخي.

أما إذا نجح في رفع معدله خلال سنوات الذروة، واستمر في التسجيل بمعدلاته الأعلى، فقد يصبح بالفعل أول لاعب في الجيل الجديد يهدد عرش ميسي.

مبابي ضد ميسي.. موهبة استثنائية أمام تاريخ أسطوري

يمتلك كيليان مبابي الموهبة والعمر والطموح لمطاردة أحد أعظم الأرقام في تاريخ كرة القدم، لكن الوصول إلى رقم ليونيل ميسي يحتاج أكثر من مجرد تسجيل الأهداف.

مبابي يحتاج إلى عقد كامل من الاستمرارية، والابتعاد عن الإصابات، والحفاظ على شغف المنافسة.

قد لا يكون عرش ميسي محصنًا إلى الأبد، لكن كسره سيظل واحدًا من أصعب التحديات التي يمكن أن تواجه أي لاعب في تاريخ كرة القدم

اليوم السابع