برشلونة يراهن على حمزة عبد الكريم لحل أزمة رقم 9

يحظى المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم بثقة كبيرة داخل نادي برشلونة الإسباني، بعدما نجح في لفت الأنظار خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، ليصبح أحد الأوراق التي يعول عليها الجهاز الفني بقيادة الألماني هانسي فليك في الموسم المقبل.

حمزة عبد الكريم يتألق مع برشلونة

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن إدارة برشلونة لا ترى ضرورة ملحة للتعاقد مع مهاجم صريح جديد رقم «9» خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اقتناعها بقدرة العناصر الموجودة على تغطية جميع المراكز الهجومية، إلى جانب التألق اللافت الذي يقدمه حمزة عبد الكريم.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني يثق في المرونة التكتيكية التي يمتلكها خط الهجوم، خاصة بعد التعاقد مع أكثر من لاعب يجيد شغل مختلف المراكز الأمامية، وهو ما يمنح المدرب هانسي فليك العديد من الحلول الفنية دون الحاجة إلى التعاقد مع مهاجم رقم 9 تقليدي.

وأضاف التقرير أن كلًا من أنتوني جوردون وكريم أديمي يمتلكان القدرة على اللعب في جميع مراكز الخط الأمامي، كما سبق لهما شغل مركز المهاجم الصريح، رغم أن أغلب مشاركاتهما جاءت على الأطراف، وهو ما يوفر خيارات متنوعة للجهاز الفني.

وفي المقابل، يواصل حمزة عبد الكريم كسب ثقة مسؤولي برشلونة بعد المستويات المميزة التي قدمها منذ بداية فترة الإعداد، حيث نجح المهاجم المصري، البالغ من العمر 18 عامًا، في تسجيل هدفين خلال أولى المباريات الودية للفريق، ليؤكد امتلاكه إمكانات كبيرة تؤهله للمنافسة على مكان داخل الفريق الأول.

برشلونة يتغنى بقدرات حمزة عبد الكريم

وأشار التقرير إلى أن إدارة برشلونة تنظر إلى حمزة عبد الكريم باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة داخل النادي، وترى أنه يمتلك مستقبلًا واعدًا، في ظل التطور السريع الذي يقدمه وقدرته على التأقلم مع متطلبات الفريق الأول.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي برشلونة يشعرون بالرضا عن الخيارات الهجومية المتاحة أمام هانسي فليك، ويعتقدون أن الفريق يمتلك العمق والجودة الكافية للمنافسة على جميع البطولات خلال الموسم الجديد، مع استمرار الاعتماد على المواهب الشابة، وفي مقدمتها المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، الذي يواصل فرض نفسه بقوة داخل أسوار النادي الكتالوني.

اليوم السابع