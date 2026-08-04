محمد صلاح.. مكاسب تاريخية تنتظر الدوري التركي من صفقة الملك المصري

لم يعد اسم محمد صلاح مجرد عنوان في سوق الانتقالات الصيفية، بل تحول إلى حديث الشارع الرياضي في تركيا، بعدما ارتبط قائد منتخب مصر بالانتقال إلى طرابزون سبور، في صفقة قد تكون الأضخم في تاريخ النادي، والأكثر تأثيرًا على الدوري التركي خلال السنوات الأخيرة.

ورغم أن المفاوضات لم تصل إلى نهايتها بعد، فإن مجرد اقتراب لاعب بحجم محمد صلاح من الدوري التركي منح المسابقة زخمًا إعلاميًا كبيرًا، وأعادها إلى واجهة الاهتمام في أوروبا والعالم العربي، ليطرح الجميع سؤالًا واحدًا: ماذا سيكسب الدوري التركي إذا ارتدى الملك المصري قميص طرابزون سبور؟

شعبية عالمية للدوري التركي

يعد محمد صلاح واحدًا من أكثر لاعبي كرة القدم جماهيرية على مستوى العالم، بعدما صنع اسمه مع ليفربول وأصبح أيقونة للدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يعني أن انتقاله إلى تركيا سيمنح الدوري دفعة جماهيرية وإعلامية هائلة.

وسيحظى الدوري التركي بمتابعة أكبر من الجماهير العربية والأفريقية، إلى جانب ملايين المشجعين حول العالم الذين اعتادوا متابعة مباريات صلاح، وهو ما قد يرفع نسب المشاهدة ويزيد من الاهتمام الدولي بالمسابقة.

منافسة أكثر قوة مع الكبار

لطالما سيطرت أندية جالاتا سراي وفنربخشة وبشكتاش على المشهد الإعلامي في تركيا، لكن انضمام محمد صلاح إلى طرابزون سبور قد يعيد رسم خريطة المنافسة.

فوجود نجم عالمي بهذا الحجم في صفوف طرابزون سيمنح الفريق قوة فنية وإعلامية، كما سيزيد من سخونة المواجهات أمام عمالقة إسطنبول، ويجعل مباريات الدوري التركي أكثر جذبًا للجماهير ووسائل الإعلام، كما أن انضمام محمد صلاح قد يدفع الأندية المنافسة إلى التعاقد مع أسماء عالمية جديدة، للحفاظ على توازن المنافسة ورفع المستوى الفني للمسابقة.

مكاسب اقتصادية غير مسبوقة

لا تتوقف قيمة محمد صلاح عند حدود المستطيل الأخضر، بل يمتد تأثيره إلى الجوانب الاقتصادية والتجارية، فالتعاقد مع قائد منتخب مصر قد ينعكس بصورة مباشرة على مبيعات قمصان النادي، ويزيد من إيرادات الرعاية والإعلانات، كما يمنح طرابزون سبور والدوري التركي فرصة للوصول إلى أسواق جديدة، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن المتوقع أيضًا أن تستفيد الشركات الراعية من الشعبية الجارفة التي يتمتع بها صلاح، ما يفتح الباب أمام شراكات واستثمارات جديدة.

دفعة قوية لحقوق البث

وجود لاعب بحجم محمد صلاح في الدوري التركي قد يمنح حقوق بث البطولة قيمة أكبر، سواء داخل تركيا أو خارجها، فشبكات البث التلفزيوني والمنصات الرقمية قد تتجه إلى زيادة اهتمامها بالحصول على حقوق نقل مباريات الدوري، في ظل توقعات بارتفاع نسب المشاهدة، خاصة للمباريات التي يشارك فيها النجم المصري.

كما أن انتقال صلاح قد يسهم في توسيع انتشار الدوري التركي داخل الأسواق العربية، التي تمثل واحدة من أكبر قواعد جماهير كرة القدم.

الدوري التركي وجهة للنجوم

نجح الدوري التركي خلال السنوات الأخيرة في استقطاب العديد من الأسماء الكبيرة، لكن التعاقد مع لاعب بحجم محمد صلاح سيكون رسالة واضحة بأن المسابقة أصبحت قادرة على جذب نجوم الصف الأول في العالم.

وإذا تمت الصفقة، فلن يكون الأمر مجرد انتقال لاعب كبير إلى نادٍ تركي، بل سيكون إعلانًا عن مرحلة جديدة يسعى خلالها الدوري التركي إلى تعزيز مكانته بين أقوى الدوريات الأوروبية، مستفيدًا من القيمة الفنية والإعلامية لأحد أبرز نجوم كرة القدم في العصر الحديث.

ويبقى انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور، إذا اكتمل، أكثر من مجرد صفقة كروية، إذ قد يمثل نقطة تحول للدوري التركي بأكمله، ويمنحه دفعة كبيرة على المستويات الفنية والتسويقية والاقتصادية، ليصبح الملك المصري بوابة عودة البطولة إلى دائرة الأضواء العالمية من جديد.

اليوم السابع