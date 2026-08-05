سباق الـ1000 هدف.. رونالدو على أعتاب التاريخ وميسي يواصل المطاردة

في عصر تتسارع فيه الأرقام القياسية وتُعاد فيه كتابة قواعد اللعبة، يواصل نخبة من أعظم مهاجمي كرة القدم مطاردة إنجاز يبدو أقرب إلى الخيال: تسجيل 1000 هدف في مسيرة لاعب واحد، ومع اقتراب البعض بالفعل من هذا الحلم التاريخي، لا يزال آخرون يتحدّون الزمن لإثبات أن الأسطورة الحقيقية لا تُقاس بالعمر، بل بالاستمرارية والعزيمة

رونالدو وميسي على أعتاب التاريخ.. من يسبق إلى حاجز الـ1000 هدف؟

يبقى الوصول إلى حاجز الألف هدف إنجازًا استثنائيًا يتطلب مزيجًا نادرًا من الموهبة والانضباط وطول العمر داخل المستطيل الأخضر، وفي الوقت الذي يبدو فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأقرب لتحقيق هذا الرقم الفريد، يواصل بقية النجوم مطاردتهم للحلم، على رأسهم غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، في سباق استثنائي سيظل محفورًا في ذاكرة كرة القدم لسنوات طويلة.

سباق الـ1000 هدف.. أساطير لا تشيخ وأرقام تُعيد كتابة التاريخ

وفقًا لتقرير شبكة Tribuna العالمية، يتصدر خمسة أسماء المشهد العالمي في هذا السباق التاريخي نحو الوصول إلى الهدف الألف:

كريستيانو رونالدو.. خطوة أخيرة نحو الخلود

يتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على قمة القائمة برصيد 976 هدفًا رسميًا، ليصبح على بُعد خطوات قليلة من الرقم الأسطوري. فرغم بلوغه 41 عامًا، لا يزال “الدون” يحافظ على معدلات تهديفية مذهلة مع النصر في الدوري السعودي.

رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، يمتلك سجلًا استثنائيًا يشمل 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا، ولقب يورو 2016، إلى جانب كونه الهداف التاريخي للمنتخبات، ويبدو أن موسمًا قويًا واحدًا فقط قد يكون كافيًا لكتابة اسمه في تاريخ جديد كأول لاعب يصل إلى 1000 هدف رسمي.

ليونيل ميسي.. سحر لا ينتهي والألف في الطريق

يأتي الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني برصيد 919 هدفًا، ويحتاج إلى 81 هدفًا للوصول إلى الرقم التاريخي.

ميسي، الذي يقود إنتر ميامي، يُعد الأكثر تتويجًا في تاريخ اللعبة، حيث حصد 8 كرات ذهبية، و4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، و10 بطولات دوري إسباني، بالإضافة إلى لقبي كوبا أمريكا وكأس العالم.

رغم تقدمه في العمر “39 عامًا”، لا يزال “البرغوث” يحتفظ بسحره وقدرته على التسجيل والصناعة، ما يُبقي حلم الـ1000 هدف قائمًا.

روبرت ليفاندوفسكي.. ماكينة أهداف لا تهدأ

يواصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تألقه، بعدما رفع رصيده إلى 728 هدفًا رسميًا، حيث بدأ رحلته في الدوري الأمريكي بقوة، مسجلًا هدفين في ظهوره الأول مع شارلوت إف سي.

ليفاندوفسكي، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا مرتين، يمتلك سجلًا حافلًا بالألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا و10 بطولات دوري ألماني، إلى جانب ألقاب في إسبانيا وأحذية ذهبية أوروبية، ورغم الفارق العددي، فإن استمراريته التهديفية تجعله ضمن قائمة الطامحين بقوة.

لويس سواريز.. المهاجم القاتل الذي لا يشيخ

برصيد 600 هدف رسمي، يثبت الأوروجوياني لويس سواريز أن الغريزة التهديفية لا تختفي، ويواصل مهاجم إنتر ميامي التسجيل، مستفيدًا من خبرته وشراكته مع ميسي.

سواريز حقق دوري أبطال أوروبا و5 ألقاب دوري إسباني، إلى جانب كوبا أمريكا وحذاءين ذهبيين أوروبيين. كما تنقل بين دوريات متعددة وترك بصمته في كل محطة.

رغم اقتراب لويس سواريز من نهاية مسيرته الكروية، يبقى اسمه حاضرًا في قائمة الكبار.

كريم بنزيما.. أناقة الهداف وأرقام تتصاعد

يأتي الفرنسي كريم بنزيما في المركز الخامس بـ517 هدفًا رسميًا، حيث يقود هجوم الهلال السعودي بثبات.

بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية 2022، يمتلك سجلًا حافلًا يتضمن 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا و4 بطولات دوري إسباني، إلى جانب ألقاب محلية وقارية متعددة.

يُعرف كريم بنزيما بأسلوبه الأنيق وذكائه الهجومي، ما يجعله عنصرًا فعالًا في مواصلة تعزيز أرقامه رغم تقدمه في المسيرة.

اليوم السابع