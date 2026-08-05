جنون صفقات الملايين.. مبابي يتصدر قائمة أغلى المهاجمين عبر التاريخ

لا تتوقف الأندية عن كسر الأرقام القياسية من أجل حسم الصفقات الكبرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمهاجمين الذين يمثلون مفتاح الانتصارات، وعلى مدار السنوات، شهدت الملاعب انتقالات مدوية صنعت تاريخًا جديدًا في سوق الانتقالات، لتبقى بعض الأسماء محفورة بأرقامها الضخمة وتأثيرها داخل المستطيل الأخضر.

مبابي في صدارة أغلى المهاجمين في التاريخ بأرقام قياسية

يتربع النجم الفرنسي كيليان مبابي على صدارة قائمة أغلى المهاجمين في تاريخ كرة القدم، بعدما انتقل إلى باريس سان جيرمان قادمًا من موناكو عام 2017 مقابل 166 مليون جنيه إسترليني، في صفقة تاريخية أكد خلالها قيمته التهديفية الكبيرة.

جريزمان في المركز الثاني

يأتي في المركز الثاني الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي انضم إلى برشلونة من أتلتيكو مدريد عام 2019 مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني، في صفقة لم تحقق النجاح المتوقع.

كريستيانو رونالدو ثالثًا

أما المركز الثالث فكان من نصيب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس عام 2018 مقابل 99.2 مليون جنيه إسترليني، حيث واصل تألقه التهديفي رغم تقدمه في العمر.

أغلى 10 مهاجمين في التاريخ

بحسب شبكة lentedesportiva العالمية، تضم قائمة أغلى 10 مهاجمين في التاريخ نخبة من أبرز نجوم كرة القدم، يتصدرهم كيليان مبابي، تليه أسماء لامعة صنعت الفارق في أكبر الأندية الأوروبية:

1- كيليان مبابي: انتقل إلى باريس سان جيرمان من موناكو في 2017 مقابل 166 مليون جنيه إسترليني

2- أنطوان جريزمان: انتقل إلى برشلونة من أتلتيكو مدريد في 2019 مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني

3- كريستيانو رونالدو: انتقل إلى يوفنتوس من ريال مدريد في 2018 مقابل 99.2 مليون جنيه إسترليني

4- روميلو لوكاكو: انتقل إلى تشيلسي من إنتر ميلان في 2021 مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني

5- هاري كين: انتقل إلى بايرن ميونخ من توتنهام في 2023 مقابل 82 مليون جنيه إسترليني

6- هوجو إيكيتيكي: انتقل إلى ليفربول من فرانكفورت في 2025 مقابل 79 مليون جنيه إسترليني

7- راندال كولو مواني: انتقل إلى باريس سان جيرمان من فرانكفورت في 2023 مقابل 76.4 مليون جنيه إسترليني

8- جونزالو هيجواين: انتقل إلى يوفنتوس من نابولي في 2016 مقابل 75.3 مليون جنيه إسترليني

9- لويس سواريز: انتقل إلى برشلونة من ليفربول في 2014 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني

10- دوسان فلاهوفيتش: انتقل إلى يوفنتوس من فيورنتينا في 2022 مقابل 66.6 مليون جنيه إسترليني

اليوم السابع