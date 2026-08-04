فنانة تركية تقطع وعدا على نفسها حال نجاح طرابزون سبور في التعاقد مع صلاح

وجهت الفنانة التركية “أسينا” نداء عبر حسابها في “إنستغرام” لأرتوغرول دوغان رئيس نادي طرابزون سبور، طالبت فيه بضم النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق.

وفي ظل استمرار تداول اسم اللاعب المصري ضمن أجندة انتقالات النادي التركي، تعهدت “أسينا” في مقطع فيديو قائلة: “إذا ضم طرابزون سبور صلاح إلى صفوفه، فأنا مستعدة لشراء 61 قميصا للنادي فورا، واشتراكي السنوي جاهز لحضور جميع المباريات. طرابزون سبور ليس مجرد ناد، إنه روح وعشق، يمثل البحر الأسود والسعادة والسلام، وهو كل شيء بالنسبة لنا”.

وأضافت مخاطبة رئيس النادي: “أرجوك، دعونا نضم صلاح إلى ألواننا ونفعل كل ما يلزم لتحقيق ذلك، فهذا سيمدنا بالمعنويات والطاقة، وسيرفع من مكانة النادي ويمنحنا حافزا هائلا”.

يذكر أن محمد صلاح لم يحسم مستقبله بعد، ولم يتوصل لاتفاق مع أي ناد.ورغم أن وضعه كلاعب حر يتيح له التوقيع حتى بعد إغلاق باب الانتقالات، تشير تقارير حديثة إلى أن طرابزون سبور استغل تعثر مفاوضات غريمه بشكتاش، ليدخل في مباحثات مباشرة مع وكيل أعمال النجم المصري، مقتربا من حسم الصفقة بشكل نهائي.



المصدر: RT