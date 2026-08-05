طرابزون سبور يبيع 10 آلاف تذكرة موسمية بعد إعلان ضم محمد صلاح

واصلت صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى طرابزون سبور التركي إحداث حالة من الزخم الكبير داخل النادي، بعدما كشفت تقارير صحفية تركية عن نجاح الإدارة في بيع 10 آلاف تذكرة موسمية لجميع بطولات الفريق، وذلك خلال ساعات قليلة فقط من الإعلان عن التوصل لاتفاق مع قائد منتخب مصر.

طرابزون سبور يتعاقد مع محمد صلاح

وذكرت صحيفة “الصباح” التركية أن الإقبال الجماهيري على شراء التذاكر الموسمية ارتفع بشكل ملحوظ عقب إعلان رئيس النادي أرطغرل دوغان بدء إجراءات التعاقد مع محمد صلاح، في مؤشر واضح على التأثير الجماهيري الكبير الذي أحدثته الصفقة المنتظرة داخل مدينة طرابزون وجماهير النادي.

وتترقب جماهير طرابزون سبور وصول محمد صلاح إلى تركيا، بعدما أعلن النادي رسميًا أن اللاعب سيصل إلى إسطنبول تمهيدًا لإتمام إجراءات انتقاله والإعلان عن الصفقة التي تعد واحدة من أكبر التعاقدات في تاريخ النادي التركي.

وفي سياق متصل، نفى أرطغرل دوغان رئيس طرابزون سبور ما تردد بشأن حصول محمد صلاح على نسبة محددة من مبيعات قمصانه، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن النادي سيعلن جميع التفاصيل الخاصة بالاتفاق بشكل رسمي عقب وصول اللاعب وإتمام الصفقة.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن عقد محمد صلاح مع طرابزون سبور سيمتد لمدة عامين، مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض الامتيازات المالية الأخرى، مع وجود بنود مرتبطة بالعوائد التسويقية للصفقة.

وشهدت الفترة الماضية منافسة قوية بين طرابزون سبور وبشكتاش على ضم النجم المصري، إلا أن إدارة طرابزون نجحت في حسم الصفقة في اللحظات الأخيرة، لتقترب من تحقيق واحدة من أبرز الصفقات في تاريخ الدوري التركي.

ومن المنتظر أن يمنح انضمام محمد صلاح دفعة كبيرة للنادي على المستويين الرياضي والتسويقي، في ظل الشعبية العالمية التي يتمتع بها قائد الفراعنة بعد مسيرة تاريخية مع ليفربول الإنجليزي.

اليوم السابع