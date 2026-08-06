الزمالك يجهز دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين قبل انطلاق الموسم

أوضح مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي تجهز لصرف دفعة جديدة من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، في إطار خطة مجلس الإدارة لتوفير أكبر قدر من الاستقرار داخل الفريق خلال فترة الإعداد.

وأشار المصدر إلى أن ملف مستحقات اللاعبين يأتي على رأس أولويات مجلس الإدارة في المرحلة الحالية، خاصة في ظل القناعة بأن الاستقرار المالي ينعكس بشكل مباشر على تركيز اللاعبين وأدائهم داخل الملعب، وهو ما تسعى الإدارة لتحقيقه قبل بداية الموسم.

إخطار الجهاز الفنى واللاعبين بتجهيز دفعة جديدة

وأضاف المصدر أن مسؤولي الزمالك أجروا اتصالات مع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، وأكدوا له التزام الإدارة بصرف دفعة جديدة من المستحقات خلال الفترة المقبلة، مع العمل على إنهاء هذا الملف بشكل تدريجي وفقًا للجدول الزمني الذي وضعه النادي.

ولفت المصدر إلى أن الجهاز الفني تلقى تطمينات كاملة من مجلس الإدارة بشأن مستحقات اللاعبين، كما تم التأكيد على أن الإدارة حريصة على عدم انشغال اللاعبين بأي أمور خارج المستطيل الأخضر، حتى يكون تركيزهم بالكامل على فترة الإعداد والاستعداد للموسم الجديد.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الزمالك ترى أن الحفاظ على حالة الهدوء والاستقرار داخل غرفة الملابس يمثل أحد أهم عوامل النجاح في الموسم المقبل، ولذلك تعمل على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه اللاعبين، بما يساعد الجهاز الفني على تنفيذ برنامجه الإعدادي دون أي أزمات أو ضغوط تؤثر على الفريق.

اليوم السابع