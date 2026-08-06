أرقام صادمة تضع برشلونة في مأزق.. توريس أم ألفاريز؟

تكشف أرقام الموسم الماضي في الدوري الإسباني عن تفوق هجومي واضح للنجم الإسباني فيران توريس مهاجم برشلونة على الأرجنتيني جوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد.

وعلى الرغم من تفوق فيران توريس التهديفي، إلا أن هذا التفوق لم يكن شفيعا له من أجل الاستمرار مع برشلونة الذي يرغب في ضم ألفاريز مقابل رحيله خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

توريس يتفوق على ألفاريز تهديفيا

ووفقًا للإحصائية التي نشرتها شبكة OneFootball، سجل فيران توريس 16 هدفًا مع برشلونة في منافسات الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي 2025-2026، بينما اكتفى جوليان ألفاريز بتسجيل 8 أهداف فقط بقميص أتلتيكو مدريد، ليحقق مهاجم برشلونة ضعف الحصيلة التهديفية لمنافسه.

ويعكس هذا الرقم الموسم المميز الذي قدمه توريس، بعدما نجح في استعادة أفضل مستوياته، وأثبت فعاليته الكبيرة أمام المرمى، ليصبح أحد أبرز الحلول الهجومية في تشكيلة برشلونة.

في المقابل، لم ينجح ألفاريز في ترجمة التوقعات الكبيرة التي صاحبت انتقاله إلى أتلتيكو مدريد، إذ جاءت أرقامه التهديفية أقل من المنتظر، رغم مشاركاته المنتظمة مع الفريق.

وعلى مستوى الدولي، نجح توريس في قيادة المنتخب الإسباني لحصد لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بتسجيله هدف الفوز على الأرجنتين بقيادة جوليان ألفاريز في نهائي مونديال 2026، بنتيجة 1 – 0.

وتضع هذه الإحصائية إدارة برشلونة في ورطة كبيرة، خاصة في ظل رغبتها في ضم ألفاريز على حساب فيران توريس خلال الصيف الحالي.

اليوم السابع