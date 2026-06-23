الزمالك يبحث عن عروض لتسويق أوشينج رغم قرار الإيقاف التأديبى

مازال مسئولو نادى الزمالك يبحثون عن عرض لرحيل الكينى بارون أوشينج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، سواء على سبيل البيع أو الإعارة خلال الانتقالات الصيفية، فى ظل عدم الاستفادة من جهود اللاعب خلال الموسم المنقضى.

ويسعى الزمالك لتحقيق أقصى استفادة مالية من وراء رحيل اللاعب، خاصة أنه على رأس القائمة الأولية للراحلين عن الفريق فى الصيف، ورغم أنه تم تأجيل ملف الراحلين لحين البت فى أزمة إيقاف القيد ، خاصة إيقاف القيد التأديبى، والمقرر إصدار قرار على الاستئناف المقدم من الزمالك على العقوبة، وانتظار الزمالك القرار النهائى فى الاستئناف بعد رفض الشق المستعجل.

قرار رحيل أوشينج

وجاء قرار الزمالك بعد ابتعاد اللاعب عن المشاركة بشكل منتظم مع الفريق خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع الإدارة لفتح الباب أمام مناقشة العروض التي تصل خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة خلال الأيام المقبلة لوضع الرتوش النهائية الخاصة بقائمة اللاعبين الراحلين، إلى جانب حسم موقف اللاعبين المعارين، وتحديد العناصر التي ستعود للفريق أو تستمر خارج النادي الموسم المقبل.

اليوم السابع