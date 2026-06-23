بروتوكول فيفا يمنع مشاركة حسام عبد المجيد فى مباراة مصر وإيران

رغم تصريحات إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، بأن الأشعة أثبتت سلامة عظام وجه حسام عبد المجيد مدافع المنتخب بعد إصابته فى الرأس فى مباراة نيوزيلندا الأخيرة بكأس العالم، إلا أن اللاعب لن يشارك فى مباراة إيران المقبلة.

ويخضع حسام عبد المجيد للبروتوكول العلاجي المتبع في هذا النوع من الإصابات والذى حدده الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، حيث يخضع اللاعب لاختبارات لفترة تتراوح ما بين 7 إلى 10 أيام قبل العودة للمشاركة فى المباريات.

منتخب مصر يفوز على نيوزيلندا

فاز منتخب مصر 3-1 علي منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية للمجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026 ليتصدر المنتخب قمة المجموعة برصيد 4 نقاط.

مصر تحقق أول فوز في كأس العالم

حقق منتخب مصر انتصاراً تاريخياً هو الأول له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعد فوزه المثيرة على نظيره النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وأقيمت المباراة على ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك.

بلجيكا تتعادل مع إيران

على الجانب الآخر وفي ذات المجموعة، تعادل منتخب بلجيكا سلبياً مع نظيره إيران، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، لتكون النتيجة في صالح الفراعنة الذين اقتربوا بنسبة كبيرة من حسم التأهل لدور الـ 32.

منتخب مصر يتصدر مجموعته

واعتلى منتخب مصر صدارة المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026 برصيد 4 نقاط، عقب تحقيقه فوزاً تاريخياً على نظيره النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مستفيداً من تعادله في الجولة الأولى أمام بلجيكا، ومستغلاً التعادل السلبي بين بلجيكا وإيران.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالى:

1 ) منتخب مصر ..4 نقاط.

2 ) منتخب إيران .. نقطتان.

3 ) منتخب بلجيكا ..نقطتان.

4 ) منتخب نيوزيلندا ..نقطة واحدة.

اليوم السابع