منتخب مصر يبحث عن إنجاز الـ7 نقاط أمام إيران

اقترب منتخب مصر من التأهل الي دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما احتل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة نيوزيلاند والتعادل أمام بلجيكا في افتتاح مباريات مصر بالمونديال.

منتخب مصر يفوز على نيوزيلندا

منتخب مصر حقق عدة إنجازات بالفوز علي نيوزيلاند في مقدمتها تحقيق الفوز الأول في تاريخ مصر في كأس العالم ، وكذلك الوصول لدور الـ 32 والتأهل من دور المجموعات للمرة الأولي أيضا، وكذلك الأمر بالنسبة لإحراز 3 أهداف في مباراة واحدة.

انجاز منتخب مصر فى كأس العالم

وينتظر منتخب مصر إنجازا فريدا قد يصعب تحقيقه في المستقبل القريب، وذلك قبل مباراة إيران في ختام مرحلة المجموعات، حيث إنه في حالة فوز مصر ستصل للنقطة السابعة وهو الرقم الذي يصعب كسره في المستقبل القريب في بطولات كأس العالم.

قائمة منتخب مصر

وضمت قائمة أبطال منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026 كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

اليوم السابع